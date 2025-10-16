Турчин: с 2023 года у нас уровень номинальной заработной платы вырос почти на 60%

Правительство в целом выступает за то, чтобы не гнаться просто за цифрами, а понимать: стабильный и устойчивый рост экономики лучше рывков.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Здесь очень важно найти правильный, сбалансированный подход, чтобы, с одной стороны, обеспечить рост экономики, с другой стороны, чтобы не допускать дисбаланса в экономике, чтобы все показатели были между собой взаимоувязаны. И самый главный результат – это дальнейшее повышение уровня жизни наших граждан. Хотя, вы знаете, сегодня, готовясь к этому совещанию, с 2023 года у нас уровень номинальной заработной платы вырос почти на 60 %. Реальная заработная плата – почти 40 %. Значительные результаты, но, с другой стороны, такой интенсивный рост заработной платы и вызывает иногда определенного рода дисбалансы в экономике.

Продолжая тему персональной ответственности. Премьер-министр рассказал, что в ближайшее время будут приняты документы, которые обозначат конкретные задачи перед всей вертикалью в части экспорта. И здесь снова нюансы в формулировках, которые должны изменить отношение и конечный результат.