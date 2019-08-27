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Тарифы на телефонную связь и некоторые почтовые услуги в Беларуси дорожают с 28 августа

27 августа 2019 16:43
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Новости Беларуси. С 28 августа звонить на домашние телефоны станет дороже. Тарифы на услуги телефонной связи подорожают в среднем на 8,4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышение цен не коснется интернета и телевидения. 

Тарифы на телефонную связь и некоторые почтовые услуги в Беларуси дорожают с 28 августа-1

Тарифы на телефонную связь и некоторые почтовые услуги в Беларуси дорожают с 28 августа-3

Белтелеком модернизирует свои сети. Устаревшие медные линии связи заменяют на оптоволоконные. А абонентов в городской и сельской местности переключают на современную IMS-платформу. 

Дорожают также услуги почты. Цена за пересылку карточки, письма или бандероли весом до 20 граммов для физлиц поднимется с 48 копеек до 54. А вот за каждые последующие полные или неполные 20 граммов веса нужно будет доплатить 5 копеек вместо 4. 

О других новостях экономики за 27 августа читайте здесь.

# Почта Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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