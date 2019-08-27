Тарифы на телефонную связь и некоторые почтовые услуги в Беларуси дорожают с 28 августа

Новости Беларуси. С 28 августа звонить на домашние телефоны станет дороже . Тарифы на услуги телефонной связи подорожают в среднем на 8,4 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Повышение цен не коснется интернета и телевидения.

Белтелеком модернизирует свои сети. Устаревшие медные линии связи заменяют на оптоволоконные. А абонентов в городской и сельской местности переключают на современную IMS-платформу.

Дорожают также услуги почты. Цена за пересылку карточки, письма или бандероли весом до 20 граммов для физлиц поднимется с 48 копеек до 54. А вот за каждые последующие полные или неполные 20 граммов веса нужно будет доплатить 5 копеек вместо 4.