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Новости экономики за 27.08.2019

27 августа 2019 16:44
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Новости Беларуси. Почему Россия настаивает на приход лоукостеров в Беларусь, как изменятся тарифы на услуги телефонной связи, какую зарплату получили по итогам июля и подорожают ли цветы к 1 сентября? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ВЫРОСЛА СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРПЛАТА

Средняя номинальная начисленная зарплата (то есть до уплаты всех налогов) по данным статистиков в июле составила 1128,5 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 48 рублей больше июньского показателя. Самая низкая была в феврале – 977 рублей.

Новости экономики за 27.08.2019-1

По данным Белстата, растет не только номинальная зарплата, но и реальные доходы белорусов – это те, что остаются за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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