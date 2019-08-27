Новости экономики за 27.08.2019

Новости Беларуси. Почему Россия настаивает на приход лоукостеров в Беларусь, как изменятся тарифы на услуги телефонной связи, какую зарплату получили по итогам июля и подорожают ли цветы к 1 сентября? С деловым обзором дня наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

ВЫРОСЛА СРЕДНЯЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРПЛАТА

Средняя номинальная начисленная зарплата (то есть до уплаты всех налогов) по данным статистиков в июле составила 1128,5 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это на 48 рублей больше июньского показателя. Самая низкая была в феврале – 977 рублей.