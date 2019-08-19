«Белтелеком» повышает тарифы на телефонную связь с 28 августа

Новости Беларуси. «Белтелеком» сообщил о повышении тарифов на услуги телефонной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 28 августа они прибавят примерно 8,5 %.

В компании говорят, что действующие цены не обеспечивают полного возмещения затрат. При этом сейчас проводится активная модернизация сетей. Замена устаревших медных линий связи на современные оптоволоконные должна снизить себестоимость и также повысить уровень возмещения.

Грядущее изменение тарифа касается только телефонной связи. Цены на интернет, телевидение, пакеты услуг и прочее останутся прежними.