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«Белтелеком» повышает тарифы на телефонную связь с 28 августа

19 августа 2019 16:45
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Новости Беларуси. «Белтелеком» сообщил о повышении тарифов на услуги телефонной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 28 августа они прибавят примерно 8,5 %.

«Белтелеком» повышает тарифы на телефонную связь с 28 августа-1

«Белтелеком» повышает тарифы на телефонную связь с 28 августа-3

В компании говорят, что действующие цены не обеспечивают полного возмещения затрат. При этом сейчас проводится активная модернизация сетей. Замена устаревших медных линий связи на современные оптоволоконные должна снизить себестоимость и также повысить уровень возмещения.

Грядущее изменение тарифа касается только телефонной связи. Цены на интернет, телевидение, пакеты услуг и прочее останутся прежними.

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# Интернет # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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