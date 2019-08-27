Александр Лукашенко: Если мы приняли НПА, а через год-два начинаем корректировать, работа организована слабо

Новости Беларуси. Александр Лукашенко потребовал от правительства более тщательной подготовки нормативно-правовых актов для того, чтобы не вносить постоянные коррективы в законы, в том числе посредством указов главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Беларуси потребовал у правительства более тщательно готовить нормативно-правовые акты Об этом он заявил 27 августа на встрече с первым вице-премьером Александром Турчиным и вице-премьером Владимиром Дворником.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо избегать очень частого обращения к указам Президента с целью изменения или корректировки того или иного законодательства, притом спустя относительно короткий промежуток времени. Я, конечно, понимаю, что жизнь на месте не стоит, все течет, все изменяется. Но если мы вчера приняли, образно говоря, нормативно-правовой акт, закон, подзаконный акт, декрет Президента, указ, а через год-два начинаем корректировать эти нормативно-правовые акты, это говорит о том, что на экспертном уровне и на уровне подготовки этих законопроектов работа организована слабо. Надо принимать такие нормативно-правовые акты, которые могли бы работать хотя бы пятилетку. Потому что любые изменения, особенно в экономической сфере, влекут за собой определенное беспокойство предпринимателей и тех, кто этим занимается.

Президент также поинтересовался финансовыми итогами II Европейских игр, которые летом-2019 прошли в Минске. «Что мы в результате получили?» Александр Лукашенко поинтересовался финансовыми итогами Европейских игр Вице-премьер Александр Турчин также рассказал, что с сентября запланировано повышение тарифной ставки первого разряда до 41 рубля.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Итоги июля показали, что уровень средней заработной платы по стране за январь-июль составил 1055 рублей. В принципе, это фактически те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам года. Но наши расчеты показывают, что это повышение тарифной ставки первого разряда на 12,6 % позволит выполнить поручение Президента и при сохранении уровня средней зарплаты по стране 1055 выдержать это соотношение в 80 %.