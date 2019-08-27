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Вырастут ли цены на цветы накануне 1 сентября?

27 августа 2019 16:43
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Новости Беларуси. Вырастут ли цены на цветочную продукцию накануне 1 сентября? Если не брать во внимание отечественные астры и хризантемы, а сфокусироваться на импорте, то вполне возможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вырастут ли цены на цветы накануне 1 сентября?-1

Вырастут ли цены на цветы накануне 1 сентября?-3

Лидеры среди зарубежных поставщиков, как правило, Нидерланды, Кения, Эквадор и Колумбия. Подорожание может быть связано с ростом закупочных цен, которые зависят от спроса у плантаций и цветочного аукциона, а также от стоимости логистических услуг. Последние, как ожидается, вырастут в 2019 году на 5-7 % по сравнению с сентябрем 2018 года.

О других новостях экономики за 27 августа читайте здесь.

# Растения и цветы # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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