Вырастут ли цены на цветы накануне 1 сентября?

Новости Беларуси. Вырастут ли цены на цветочную продукцию накануне 1 сентября? Если не брать во внимание отечественные астры и хризантемы, а сфокусироваться на импорте, то вполне возможно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры среди зарубежных поставщиков, как правило, Нидерланды, Кения, Эквадор и Колумбия. Подорожание может быть связано с ростом закупочных цен, которые зависят от спроса у плантаций и цветочного аукциона, а также от стоимости логистических услуг. Последние, как ожидается, вырастут в 2019 году на 5-7 % по сравнению с сентябрем 2018 года.