Рост тарифной ставки, финансовые итоги II Европейских игр и поддержка слабых сельхозпредприятий. О чём говорили с Президентом во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Тарифная ставка 1-го разряда в Беларуси будет повышена с 1 сентября. Это значит, что вырастут и зарплаты бюджетников. Такая информация прозвучала сегодня, 27 августа, во Дворце Независимости во время встречи Президента с первым вице-премьером Александром Турчиным и заместителем премьер-министра Владимиром Дворником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они доложили главе государства о том, как идет работа Правительства над рядом документов. Один из них касается аграрной политики – упрощает порядок оказания помощи слабым хозяйствам, второй затрагивает вопросы лицензирования. Президент также поинтересовался финансовыми итогами прошедших в июне II Европейских игр. С подробностями корреспондент Екатерина Жилянина. Предложения Правительства 27 августа Президенту озвучили первый вице-премьер Александр Турчин и вице-премьер Владимир Дворник. Александр Лукашенко сразу отметил: корректировки, конечно, рассмотрят, но вообще практику менять недавно принятые нормативно-правовые акты нужно свести к минимуму. А то выходит – подготовим документ, не успеет начать работу, а уже требуется корректировать указом. Значит, экспертная подготовка была не достаточно глубока. Александр Лукашенко: Если мы приняли НПА, а через год-два начинаем корректировать, работа организована слабо

Президент затронул тему спорта. У Правительства было достаточно времени, чтобы подвести финансовые итоги II Европейских игр. Впрочем, здесь – отметил Александр Лукашенко – одной математики недостаточно. Ведь такой масштабный спортивный форум – это имиджевый проект. Мировая презентация белорусского туризма, да и праздник для всего народа.

Ничто так не сплачивает людей, как громкие победы соотечественников. И, как пример, великолепное выступление нашей команды на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Белорусы разделили с немцами первое место в командном зачете. «Что мы в результате получили?» Александр Лукашенко поинтересовался финансовыми итогами Европейских игр

Александр Лукашенко еще раньше распорядился наградить спортсменов и тренерский штаб, не забыть при этом первых наставников триумфаторов. Всех тех, кто причастен к этой яркой победе. Что же касается финансовых итогов Европейских игр, то сэкономленные деньги Президент поручил направить на ремонт студенческих общежитий и зарплаты бюджетникам. Кроме того, Александр Лукашенко поддержал предложение Правительства увеличить тарифную ставку первого разряда. На повышение оплаты труда бюджетников до конца года, кстати, дополнительно направят 300 миллионов рублей. Александру Лукашенко подробно доложили об идущих сельхозработах. 97 % площадей убрано, намолочено более 6 миллионов тонн, и это больше, чем ровно год назад: к концу августа 2018-го аграрии положили в закрома чуть более 5 миллионов тонн. На повестке дня – сев, нужно заложить урожай уже будущего года.

Что же касается предложений Правительства, то одно из них призвано улучшить положение слабых сельхозпредприятий. Таковых насчитали 49. Всего же в стране 1400 хозяйств. В настоящее время распространена практика, когда к крепким присоединяют те, что нуждаются в поддержке. На практике доказана эффективность такой меры, и опыт будет продолжен. Но теперь еще создадут условия для того, чтобы промышленные предприятия брали шефство над слабыми хозяйствами. Спонсорская помощь отныне не будет относиться к основному виду деятельности субъекта хозяйствования и таким образом не скажется на себестоимости продукции.

Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:

Если ты можешь сегодня оказать финансовую помощь, имея прибыль, мы будем этому благодарны. Если сегодня нет такой возможности, то можно помочь сегодня в наведении порядка – выехать, можно помочь техникой при уборке, можно помочь кадрами. Любой вид помощи, который будет оказан сельскому хозяйству, даст существенную возможность развиваться слабому предприятию.