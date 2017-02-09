Тандем государства и бизнеса: механизм доверительного управления для убыточных госпредприятий обсудили у Президента

Новости Беларуси. В Беларуси могут ввести институт доверительного управления предприятиями. 9 февраля правительство представило Президенту новую инициативу. Ее смысл предельно прост – передавать нерентабельную государственную собственность коммерческим юридическим лицам на пять лет с правом выкупа. Если новые руководители добьются успеха, то получат часть прибыли. По мнению чиновников, это неплохая альтернатива приватизации. Главное, как подчеркнул Президент, не увязнуть в бюрократической волоките. Второй нюанс – новая норма не должна способствовать рейдерским захватам.

Около двух тысяч унитарных предприятий. Из них более 350 сельскохозяйственных. Под прицелом. Доверяй, но… Как повысить эффективность работы неплатежеспособных предприятий? И кто такие доверительные и антикризисные управляющие? Все «за» и «против» эффективных ноу-хау.

Эту белорусскую ткацкую фабрику знают во всем СНГ. Как-никак более 70% продукции экспортируется в страны Содружества. Но еще несколько лет назад экономические показатели совсем не радовали. Все изменилось в 2013 году. Новому руководителю удалось нарастить мощности в пять раз. Провели оптимизацию, решили вопрос нехватки специалистов.

Ирина Григорьян, директор прядильно-ткацкой фабрики:

Результат был запустить производство, загрузить мощности, улучшить состояние нашего коллектива материальное, улучшить условия труда, естественно, развить рынки. Нам интересно развивать новые продукты.

И таких грамотных руководителей должно быть больше. Правда, подход решили немного изменить.

Доверительное управление. Именно оно поможет спасать неплатежеспособные предприятия. И самое главное – без их ликвидации. А это значит, что рабочие места сохранятся. Трудовой договор расторгаться будет только с руководителем убыточного предприятия и главным бухгалтером. Но насколько необходимо принятие нового документа? Или все-таки достаточно поправок в Гражданский Кодекс? Здесь Президент требует разобраться. Увязнуть в бюрократии ни в коем случае нельзя.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Меня волнует, надо ли вообще в это влезать? Или мы, может, в рамках нынешнего законодательства – иди, определяй и отвечай? Нет, нам надо обязательно что-то прописать, взяв на себя ответственность. Неужели трудно сесть, взяться за голову и посмотреть, как жизнь идет, а потом вносить эти предложения? У нас есть собственник – государство, мы поделили эту собственность (райисполком, облисполком, правительство). Давайте управлять. Мы руководителей не можем найти нормальных для того, чтобы управлять предприятием, а сегодня вы найдете дополнительно руководителей для доверительного управления. Неужели проще нельзя сделать, что будет понятно людям нашим, руководителям? Почему мы бежим за Российской Федерацией? Давайте посмотрим сами, что нам надо и какой будет от этого эффект.

Разработчики тут же заверяют: доверительное управление – это мягкий способ привлечения инвестиций в производство. Пример похожего управления в Беларуси есть. Два года назад акционерное общество «8 марта» взяло под свое крыло «Речицкий текстиль». В итоге увеличились и выработка на одного работника, и объем выпускаемой продукции. Плюсы симбиоза очевидны. У одной стороны – возможность расширить производство, у второй – использовать сырье, материалы и дилерскую сеть предприятия-помощника.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Здесь очень важно сохранить трудовые коллективы. Это тот способ, который сохраняет людей на своих рабочих местах, сохраняет социальные гарантии, сохраняет действие коллективных договоров и дает возможность повышать эффективность работы в результате.

Вот только как привлечь грамотных управленцев? На этот вопрос свои ответы. Освобождение от земельного налога и арендной платы земельных участков, налога на недвижимость. Все это, несомненно, в плюс, – уверен Павел Стайнов. В роли антикризисного управляющего (кстати, для Беларуси это тоже новый инструмент) он меньше, чем полгода. Но экспортные поставки уже возросли почти в три раза. Говорит: самое главное – создать команду единомышленников. А уже потом вырабатывать свой рецепт.

Павел Стайнов, антикризисный управляющий:

Самое главное – сформировать выход на рынок. Мы сумели найти интересные коммерческие предложения. Нашли партнеров, которые имеются в дальнем зарубежье, и те уже потоки финансовые, которые сопутствуют движению товара, были нами правильно и грамотно спрогнозированы. Это сегодня и помогло сформулировать какой-то рецепт для данного предприятия.

Кроме того, в стороне от проработки такой передачи доверительному управляющему не останутся многие госорганы. Госконтроль, налоговая, органы безопасности и прокуратуры. К тому же получить проблемное предприятие можно лишь строго по конкурсу. При этом возможность последующего выкупа обсуждать надо будет еще до заключения договора.

Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь:

Согласование такой возможности будет осуществляться с главой государства. Дальше будут с доверительным управляющим все основные условия закреплены в договоре. Эти условия будут контролироваться. То есть государство будет этот процесс сопровождать. И только при надлежащем выполнении условий этого договора по истечении положенного срока можно будет тогда выкупать этот объект в частную собственность.

В целом предложения по повышению эффективности работы экономики Президент поддержал. Поручил оперативно подготовить итоговый документ и внедрить новые методы работы в самое ближайшее время, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.