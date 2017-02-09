Новости экономики за 09.02.2017

Новости Беларуси. Питание детей в школах и садах Беларуси станет разнообразнее. Правительство увеличило денежные нормы расходов на питание учащихся на 5%. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская узнала, как формируется стоимость питания в детских садах.

ВКУСНЕЕ И РАЗНООБРАЗНЕЕ

Стоимость питания в детских садах напрямую зависит от возраста ребенка и длительности его пребывания в дошкольном учреждении. В среднем от 41 до 77 рублей в месяц. В школах – от 1,5 до 5 рублей в сутки. Если ребенок остается в детском саду больше 12 часов, то накормить его стоит от 2,5 до 3,5 рублей в день. Тут учитывается и возраст малышей. На треть снижается сумма оплаты за питание для семей с двумя детьми и на половину меньше платят родители трех и более детей до 18 лет.

ЗАРПЛАТЫ ПОВЫСЯТ

Зарплаты бюджетников вырастут. Правительство установило повышающие коэффициенты к тарифной ставке. Конкретные размеры повышения будут определять руководители организаций на местах. Проще говоря, оклад умножат на некую величину, а итоговая цифра вместе с положенными надбавками и премиями и будет начислена работнику. Деньги на повышение зарплат возьмут из средств республиканского и местных бюджетов. Согласно январским данным Белстата, самые высокие зарплаты – в Минске: в среднем 1151,8 рубля. В Минской области – 803,5 рубля. Самая же низкая – в Могилевской области – 666 рублей.

«БАБУШКИНА КРЫНКА» – ПРЕСТИЖ И НАГРАДЫ

Крупнейший переработчик молока в стране – «Бабушкина крынка» – победила в трех номинациях по итогам народного голосования в конкурсе «Лучший вкус» в рамках международной выставки «ПРОДЭКСПО» в Москве. Продукты под брендом «Бабушкина крынка» известны не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Сейчас поставки идут практически по всему миру: от стран СНГ до Германии, Ирана и даже Китая.

Василий Стасев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Бабушкина крынка»:

Китайский рынок – огромный рынок. Все зависит от ценовой составляющей. На данный момент мы видим туда возможность поставлять стерилизованное молоко, что и делаем. Планируем увеличивать поставки на этот рынок.

На крупнейшую продовольственную площадку в Москве могилевский холдинг привез мороженое и новую линейку йогуртов «Эко-греко». Также российской публике представили больше трех десятков новых сыров премиум-класса. «Винзорский замок» – с ароматом винограда, а «Черный герцог» – топленого молока. По итогам народного голосования в конкурсе «Лучший вкус» «Бабушкина крынка» удостоена побед в трех номинациях – «ряженка», «кефир» и «сметана».

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Госпошлину при обращении в суд теперь можно оплачивать через систему «Расчет» (ЕРИП). Для этого достаточно знать лишь наименование суда, в который следует обратиться с заявлением, иском или жалобой, а также размер государственной пошлины, подлежащей уплате. Воспользоваться этим методом можно в 23 банках Беларуси. Осуществить платеж также можно через банкоматы, инфокиоски или устройства приема наличных денег, через интернет. Таким образом, уплачивать госпошлину теперь можно, не выходя из дома, в любой день недели и в круглосуточном режиме. Комиссионные вознаграждения за уплату госпошлины через ЕРИП не взимаются.

По результатам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль укрепился к доллару и евро. «Американец» снизился почти на копейку. Завтра по Нацбанку – 1,91. Евро уступил рублю полкопейки. Курс на завтра – 2 рубля 4 копейки. Российский рубль укрепился до 3 рублей 24 копеек за сотню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.