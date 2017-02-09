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Трех золотых медалей удостоена компания «Бабушкина крынка» на международной выставке «ПРОДЭКСПО» в Москве

09 февраля 2017 16:59
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Новости Беларуси. Крупнейший переработчик молока в стране – «Бабушкина крынка» – победила в трех номинациях по итогам народного голосования в конкурсе «Лучший вкус» в рамках международной выставки «ПРОДЭКСПО» в Москве. Продукты под брендом «Бабушкина крынка» известны не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Сейчас поставки идут практически по всему миру: от стран СНГ до Германии, Ирана и даже Китая.

Василий Стасев, начальник отдела внешнеэкономической деятельности ОАО «Бабушкина крынка»:
Китайский рынок – огромный рынок. Все зависит от ценовой составляющей. На данный момент мы видим туда возможность поставлять стерилизованное молоко, что и делаем.  Планируем увеличивать поставки на этот рынок.

На крупнейшую продовольственную площадку в Москве могилевский холдинг привез мороженое и новую линейку йогуртов «Эко-греко». Также российской публике представили больше трех десятков новых сыров премиум-класса. «Винзорский замок» – с ароматом винограда, а «Черный герцог» – топленого молока. По итогам народного голосования в конкурсе «Лучший вкус» «Бабушкина крынка» удостоена побед в трех номинациях – «ряженка», «кефир» и «сметана», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Предприятия Беларуси # Василий Стасев

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