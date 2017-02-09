Обувная и льняная дипломатия: какие товары скоро отправят из Витебской области в Индию

Новости Беларуси. Белорусский лен отправится в Мумбаи, следующей партией может стать обувная. Об этом 9 февраля говорили на предприятиях Витебской области. Потенциал контрактного портфеля двух стран оценивается в один миллиард долларов. И уже в марте в Индии пройдет презентация кожевенно-обувного холдинга.

Ботинки, сандалии, сапоги и босоножки. За смену на ее участке изготавливают 750 пар обуви. В подчинении у мастера Нижник 40 человек и за каждого она в ответе.

Татьяна Нижник, мастер участка кожевенно-обувного холдинга:

На предприятиях холдинга существует сдельно-премиальная оплата, от которой зависит заработная плата каждого рабочего. То, как он выполняет свою работу, соответственно, он за это и получает.

Ежегодно кожевенно-обувной холдинг выпускает четыре миллиона пар обуви. За два года планируют поднять планку до пяти. Без новых линий и рабочих мест не обойтись. Так, в небольшом Белоозерске Брестской области планируют наладить производство рабочей обуви – для энергетиков, военных, спасателей.

Алексей Лаговский, заместитель генерального директора кожевенно-обувного холдинга:

Нами в 2016 году создана новая производственная площадка. Сейчас на ней работает уже 250 человек. И в течение 2017 года мы планируем привлечь туда не менее 70 человек.

Но произвести – еще не значит заработать. Необходимо найти рынки сбыта и реальных покупателей. Сегодня у бизнеса открыты двери на все континенты.

Панталеты – спецзаказ Объединенных Арабских Эмиратов. Опытная партия уже отправлена по месту назначения. Вполне возможно, что благодаря этой продукции в Персидском заливе появится свой официальный представитель кожевенно-обувной компании.

Заинтересована Беларусь и в сотрудничестве с Индией. Чрезвычайный и Полномочный Посол этой страны на три дня отправился в Витебскую область, чтобы своими глазами увидеть цеха. Кстати, лен на 59 тысяч долларов уже ждет своей отправки в Мумбаи.

Дмитрий Муравьев, заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината:

В данном регионе наша продукция интересна. Тем более в жарком климате. Также готовы рассмотреть двустороннюю форму сотрудничества – это поставки в адрес нашего предприятия хлопчатобумажного волокна.

Бизнесу необходимо занять свою нишу на внешних рынках, в том числе индийском. Задача государства – оградить предприятия от ненужных забот.

Николай Мартынов, генеральный директор кожевенно-обувного холдинга:

Совсем по-другому мы заживем, как только воплотим в жизнь ту, я назову ее, идею Президента – уменьшить все эти надзорно-проверяющие органы.

Саксена Панкадж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Республике Беларусь:

Как только будет налажено сотрудничество либо в сфере льняной продукции, либо в обувной, это откроет перспективы и для работы в других сферах бизнеса. Цель наших государств – достичь товарооборота в миллиард долларов.

Торговля – далеко не все. В планах сборка сельхозтехники и оптических приборов в Индии, а также трансфер технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.