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Свердловский облпотребсоюз будет закупать белорусскую сельхозпродукцию и продавать её в России

28 сентября 2022 19:49
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Свердловский облпотребсоюз будет закупать белорусскую сельхозпродукцию, представляя на биржевых торгах интересы предприятий потребкооперации Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свердловский облпотребсоюз будет закупать белорусскую сельхозпродукцию и продавать её в России-1

Через биржевую площадку российские предприниматели хотят установить непосредственный контакт с нашими ведущими сельхозпроизводителями без каких-либо посредников. В статусе профессионального участника торгов Свердловский облпотребсоюз будет аккумулировать запросы российских компаний на белорусские товары, а затем размещать соответствующие заявки в биржевой торговой системе.

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# Беларусь-Россия # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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