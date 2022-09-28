Свердловский облпотребсоюз будет закупать белорусскую сельхозпродукцию и продавать её в России

Свердловский облпотребсоюз будет закупать белорусскую сельхозпродукцию, представляя на биржевых торгах интересы предприятий потребкооперации Свердловской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через биржевую площадку российские предприниматели хотят установить непосредственный контакт с нашими ведущими сельхозпроизводителями без каких-либо посредников. В статусе профессионального участника торгов Свердловский облпотребсоюз будет аккумулировать запросы российских компаний на белорусские товары, а затем размещать соответствующие заявки в биржевой торговой системе.

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