Белорусские предприятия покроют потребности Сирии в технике и продуктах питания

Беларусь может обеспечить большинство потребностей Сирии в продукции машиностроения, деревообработки и продуктов питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дамаске проходит международная промышленная выставка. Сирия остро нуждается в восстановлении ряда сфер: промышленности, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры, систем водо- и электроснабжения. Общая стоимость работ оценивается в 540 миллиардов долларов. В связи с этим Сирии необходимы инженерные решения, специализированная техника, программное обеспечение, медицинское оборудование. Наши экспортно ориентированные предприятия готовы поставлять в эту страну технику пассажирского, сельскохозяйственного, грузового и строительного назначения. Участники экспозиции планируют заключить ряд экспортных контрактов с партнерами из Сирии, а также стран Ближнего Востока и Африки.

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