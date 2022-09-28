Британский парламент готовит вотум недоверия Лиз Трасс из-за неудачной поддержки экономики

Новости Великобритании. Британские фондовые рынки после избрания Лиз Трасс премьером потеряли 500 миллиардов долларов. С 5 сентября ведущий индекс Британской фондовой биржи – главный показатель успешности британской экономики – потерял более 300 миллиардов долларов рыночной капитализации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обвалился индекс государственных облигаций страны, отражающий изменение стоимости госдолга. Некоторые эксперты считают, что распродажу акций на Лондонской фондовой бирже спровоцировала инфляция, к которой привела новая бюджетная политика Трасс. Доверие инвесторов также было подорвано решением Минфина снизить налоги в стране. Отток инвесторов из страны повлиял и на курс валюты. В парламенте готовят вотум недоверия новому кабинету Трасс из-за несостоятельности плана правительства по поддержке экономики.

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