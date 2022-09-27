Новости экономики на РТР-Беларусь за 27.09.2022

Какие беспошлинные лимиты на ввоз товаров будут действовать в ЕАЭС до 1 апреля? Какие автомобили начнут производить в Бресте? И насколько выросла средняя зарплата в стране? Подробности в блоке экономических новостей в программе «Беларусь.Новости» на РТР-Беларусь. Белорусам продлили беспошлинный ввоз товаров из-за границы

До 1 000 евро. Действие лимита на беспошлинный ввоз товаров физлицами из-за границы продлила Евразийская экономическая комиссия. С 1 октября он должен был снизиться, но по итогу порог будет действовать до 1 апреля. Речь идет о ввозе товаров из-за границы всеми видами транспорта, кроме воздушного, а также о почтовых отправлениях. Такое решение поможет поддержать граждан в условиях санкций, избежать дефицита товаров критического импорта. В Бресте изготовили отечественные образцы машин такси и скорой помощи

Опытные образцы автомобилей скорой медпомощи и социального такси презентовала брестская компания. Как ожидается, машины, изготовленные на базе шасси МАЗ, будут востребованы как в Беларуси, так и за пределами страны. Запустить новую линейку техники планируется в рамках программы импортозамещения. Это позволит выйти на новые сегменты рынка, усилить позиции производителя за рубежом. Где в Беларуси самая высокая зарплата?