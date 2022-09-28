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«Горизонт» за сутки выпустил более 10 тысяч телевизоров – это рекорд

28 сентября 2022 19:51
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Новости Беларуси. «Горизонт» выпустил рекордное количество телевизоров за сутки – более 10,5 тысячи единиц на сумму более 3,5 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Горизонт» за сутки выпустил более 10 тысяч телевизоров – это рекорд-1

Предприятие стабильно демонстрирует прирост объемов производства и экспорта, в том числе благодаря модернизации и автоматизации производства, внедренной системе менеджмента качества продукции, бережливого производства, что соответствует принципам четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0».

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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