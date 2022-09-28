«Горизонт» за сутки выпустил более 10 тысяч телевизоров – это рекорд

Новости Беларуси. «Горизонт» выпустил рекордное количество телевизоров за сутки – более 10,5 тысячи единиц на сумму более 3,5 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. «Горизонт» выпустил рекордное количество телевизоров за сутки – более 10,5 тысячи единиц на сумму более 3,5 миллиона рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предприятие стабильно демонстрирует прирост объемов производства и экспорта, в том числе благодаря модернизации и автоматизации производства, внедренной системе менеджмента качества продукции, бережливого производства, что соответствует принципам четвертой промышленной революции «Индустрия 4.0».
Читайте также:
Китайская провинция Чанчунь и «Великий камень» подписали меморандум о сотрудничестве
Держателям белорусских евробондов предложили три варианта для получения выплат
Белорусские предприятия покроют потребности Сирии в технике и продуктах питания