Держателям белорусских евробондов предложили три варианта для получения выплат

Совмин и Нацбанк предложили держателям белорусских евробондов три варианта, как с ними поступить для получения выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в связи с санкциями западных стран у Беларуси возникли трудности с перечислением инвесторам выплат по еврооблигациям. Преградой стали введенные ограничения по проведению платежей через международные платежные системы. Еврооблигации можно выкупить досрочно или заменить на долговые обязательства по государственным ценным бумагам. Или получать исполнение в белорусских рублях.

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