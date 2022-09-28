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Держателям белорусских евробондов предложили три варианта для получения выплат

28 сентября 2022 19:48
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Совмин и Нацбанк предложили держателям белорусских евробондов три варианта, как с ними поступить для получения выплат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Держателям белорусских евробондов предложили три варианта для получения выплат-1

Напомним, в связи с санкциями западных стран у Беларуси возникли трудности с перечислением инвесторам выплат по еврооблигациям. Преградой стали введенные ограничения по проведению платежей через международные платежные системы. Еврооблигации можно выкупить досрочно или заменить на долговые обязательства по государственным ценным бумагам. Или получать исполнение в белорусских рублях.

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# Нацбанк Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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