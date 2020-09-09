Сквозной контроль. Что думает премьер-министр Беларуси о развитии Оршанского района

Новости Беларуси. Не все преференции одинаково полезны. Об этом 9 сентября заявил в Орше премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о льготах, предоставленных в рамках Указа Президента «О развитии Оршанского района». Отдельные направления стали очень популярными, другие – невостребованными. И стоит ли эти льготные условия предоставлять другим городам, которые пойдут развиваться по оршанскому сценарию? Вопрос, который предстоит решить правительству в конце года. Подробности в материале Анастасии Бут.

В чистом поле под Болбасово буквально за пару лет обрел реальные очертания уникальный для Беларуси мультимодальный логистический комплекс. С важным намерением – а сегодня это уже данность – интегрироваться в маршруты крупнейшего международного проекта «Один пояс – один путь». В феврале 2019-го возвели автомобильный терминал, где ежегодно смогут обрабатывать и перемещать почти 2 миллиона тонн грузов. Завершается строительство терминала железнодорожного.

Анастасия Бут, корреспондент:

С точки зрения логистики мультимодальный комплекс «Бремино-Орша» построен в крайне выгодном месте. В 12 километрах – крупный железнодорожный узел. Рукой подать до международной автомобильной трассы М1, ее еще называют «Олимпийкой». И совсем рядом взлетно-посадочная полоса, где смогут принимать самолеты любых габаритов. Для грузов, которые доставят по воздуху, будет и свой авиатерминал.

Аэродром планируют ввести к 7 ноября 2020 года. Терминал чуть позже – к 2022-му. Ориентирован он будет на обработку грузов из Китая, Индии и других стран. И станет основным грузовым хабом в Беларуси. И, без преувеличения, важной точкой на карте международных перевозок мира. Уже сегодня через Национальный аэропорт, по договоренности с «Бремино», один самолет в день доставляет грузы из Турции. Как только начнет работу оршанский аэродром, воздушные корабли начнут приземляться под Болбасово. К слову, для рентабельной работы терминала будет достаточно трех самолетов в день. Чтобы было понятно, один перевозит 50-60 тонн товаров, а разгрузка занимает 4-5 часов.

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Будут формироваться и логистические, и промышленные кластеры. И с этого аэродрома будут обслуживаться, соответственно, и промышленные предприятия. Ну и переработка товаров в разных направлениях: географически понятно, что Оршанский район очень выгоден в сторону Российской Федерации, в сторону Западной Европы.

Параллельно с логистикой активно развивается в Орше сельское хозяйство и промышленность. Оба направления, если переходить на частности, объединены в крупном проекте на местном мясокомбинате стоимостью в 56 миллионов рублей. Новый цех уже готов на 40 % и, по прогнозам, будет сдан к 2021 году. Мощность переработки – 100 тонн мяса в смену или 200 – в сутки.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Важный процесс, важный объект. Для чего? Потому что Оршанский район развивается, запланировано строительство огромного количества свиноводческих предприятий, скотоводческих. И чтобы не возить далеко сырье, решили все-таки реанимировать тот проект оршанского качества, оршанской тушенки, оршанской продукции, которая известна по всему нашему Союзу.

Вернуть Орше былую славу – а в советские времена она была крупным промышленным центром – призван 506-й Указ Президента. Рассчитана программа до 2023 года. С ходом ее выполнения 9 сентября и ознакомился глава правительства Роман Головченко, посещая крупнейшие предприятия региона. Эту рабочую поездку премьер-министр назвал «сквозным» контролем.