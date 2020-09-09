Сотрудник «Гродно Азот»: мы за спокойствие и мир, нам эта, между нами говоря, ситуация, которая сейчас, не нужна

Новости Беларуси. Сотрудники «Гродно Азот» так и не получили компенсацию по забастовке, обещанную стачкомом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги, которые рабочим предлагали за остановку цехов, исчезли вместе с инициаторами протестов. Между тем, одно из крупнейших предприятий Беларуси не остановило производственный процесс ни на минуту.

«Гродно Азот» – крупнейшее предприятие Беларуси.

Игорь Бобырь, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:

На сегодняшний день обстановка морально-психологическая удовлетворительная. Предприятие работало и работает, мы ни на один час, ни на одну минуту не снизили производство своей продукции.

Я в частности за свой цех хочу сказать: отработал стабильно, невзирая на все ситуации, происходящие в стране. Предприятие работает стабильно, цех производит продукцию.

Игорь Бобырь:

«Гродно Азот» не подвел своих потребителей и не подведет никогда, также, как поставщиков сырья и комплектующих.

Остановить производство «Гродно Азот» невозможно.

Игорь Бобырь:

«Азот» не просто взять – я прошу прощения, не хочу кого обидеть – нажать кнопку и как швейную фабрику остановить. Это просто невозможно. Наша продукция – есть минеральные удобрения, которые востребованы в сельском хозяйстве, без них не будет же никакого роста и урожайности, и всего. Поэтому здесь они как покупали, так и будут покупать – как внутренний рынок, так и внешний. Потому что население планеты растет, кушать хочется, а площади посевные не увеличиваются, должно быть интенсивное сельское хозяйство. Поэтому удобрения востребованы. Отказаться от них – сделать очень плохо для жителей не только Беларуси, но и других стран, которые потребляют.

Организатор забастовок до сих пор скрывается в Польше, а его последователи так и не получили помощь, обещанную оппозицией.

Игорь Бобырь:

Больше не было никаких выходов. Вот как он уехал, покинул Республику Беларусь, так и все осталось. Не скрою, ко мне подходили работники. Но люди спрашивали и говорили: «Руководство, все-таки разберитесь, где эти деньги». Я отвечаю, что мы не знаем, отношения никакого не имеем к этим деньгам и разбираться в этом отношении точно не будем. Рабочие «Гродно Азота» не планируют поддерживать протесты.

Мы за то, чтобы были спокойствие и мир. Чтобы люди жили хорошо и счастливо. Нам эта, между нами говоря, ситуация, которая сейчас, не нужна. И никому она не нужна.