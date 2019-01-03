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Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса: Президент подписал указ «О развитии Оршанского района»

03 января 2019 13:59
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Новости Беларуси. Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса, рост доходов местного бюджета и повышение уровня жизни. Президент подписал указ «О развитии Оршанского района», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса: Президент подписал указ «О развитии Оршанского района»-1

Для субъектов хозяйствования предоставят ряд экономических и финансовых бонусов. Так, на территории региона устанавливается особый режим налогообложения: например, предприятия освободят от уплаты НДС при ввозе оборудования, а отчисления на пенсионное страхование уменьшат.

Снижение налогов, мораторий на проверки, поддержка малого бизнеса: Президент подписал указ «О развитии Оршанского района»-4

Предусмотрена и система материального стимулирования. Так, уровень зарплаты руководителей организаций и госслужащих будет увязан с результатами выполнения программы развития региона. Кроме того, до конца 2023 года вводится ограничения на проведение выборочных проверок, а внеплановые ревизии будут возможны лишь в исключительных случаях.

Наиболее эффективные меры по развитию Оршанского района будут в последующем использованы и в других регионах страны.

# Налоги # Экономика # Фотофакт

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