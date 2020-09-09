Караник: наша задача сейчас – обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину
Новости Беларуси. Стабильная работа предприятий и удержание рынков сбыта – основные задачи для экономики Гродненского региона.
Об этом заявил губернатор Владимир Караник во время посещения завода «Белкард», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одно из старейших градообразующих предприятий Гродно и крупнейший производитель компонентов для автомобилей. На заводе постоянно проводится модернизация и осваиваются новые виды изделий.
Несмотря на все опасения, мировая пандемия не сильно повлияла на экономическую ситуацию: рентабельность по итогам полугодия – больше 10 %. Поэтому сейчас очень важно удержать эту планку и не поддаться деструктивным настроениям.
Андрей Окулевич, начальник управления маркетинга предприятия «Белкард»:
Экспорт на предприятии составляет где-то 66 %. Это в основном российские предприятия, предприятия Украины. Есть дальнее зарубежье. Есть опытные поставки у нас в этом году в США – перспективный рынок.
Люди настроены и стремятся работать.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Во многих коллективах, уже в большинстве, где я посещаю, приходит понимание того, что никто нам ничего просто так не подарит. Наше благосостояние зависит о того, что мы сами заработаем и что мы сделаем своими руками. Наша задача сейчас – действительно обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину для того, чтобы все понимали, что они имеют дело со стабильно работающим предприятием, которое в любом случае выполнит свои обязательства.
Владимир Караник ознакомился с работой завода и провел встречу с коллективом – здесь работают около 2000 человек.