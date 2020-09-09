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Караник: наша задача сейчас – обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину

09 сентября 2020 14:02
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Новости Беларуси. Стабильная работа предприятий и удержание рынков сбыта – основные задачи для экономики Гродненского региона.

Об этом заявил губернатор Владимир Караник во время посещения завода «Белкард», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Караник: наша задача сейчас – обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину-1

Это одно из старейших градообразующих предприятий Гродно и крупнейший производитель компонентов для автомобилей. На заводе постоянно проводится модернизация и осваиваются новые виды изделий.

Несмотря на все опасения, мировая пандемия не сильно повлияла на экономическую ситуацию: рентабельность по итогам полугодия – больше 10 %. Поэтому сейчас очень важно удержать эту планку и не поддаться деструктивным настроениям.

Караник: наша задача сейчас – обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину-4

Андрей Окулевич, начальник управления маркетинга предприятия «Белкард»:
Экспорт на предприятии составляет где-то 66 %. Это в основном российские предприятия, предприятия Украины. Есть дальнее зарубежье. Есть опытные поставки у нас в этом году в США – перспективный рынок.

Люди настроены и стремятся работать.

Караник: наша задача сейчас – обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину-7

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Во многих коллективах, уже в большинстве, где я посещаю, приходит понимание того, что никто нам ничего просто так не подарит. Наше благосостояние зависит о того, что мы сами заработаем и что мы сделаем своими руками. Наша задача сейчас – действительно обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину для того, чтобы все понимали, что они имеют дело со стабильно работающим предприятием, которое в любом случае выполнит свои обязательства.

Караник: наша задача сейчас – обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину-10

Владимир Караник ознакомился с работой завода и провел встречу с коллективом – здесь работают около 2000 человек.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Владимир Караник # Андрей Окулевич # Фотофакт

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