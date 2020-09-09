Караник: наша задача сейчас – обеспечить стабильность выполнения всех контрактных обязательств и тишину

Об этом заявил губернатор Владимир Караник во время посещения завода «Белкард», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это одно из старейших градообразующих предприятий Гродно и крупнейший производитель компонентов для автомобилей. На заводе постоянно проводится модернизация и осваиваются новые виды изделий.

Несмотря на все опасения, мировая пандемия не сильно повлияла на экономическую ситуацию: рентабельность по итогам полугодия – больше 10 %. Поэтому сейчас очень важно удержать эту планку и не поддаться деструктивным настроениям.