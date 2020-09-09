Тищенко о том, что происходит на мировом рынке: «Этим трём нефтяным медведям стало тесно в одной берлоге»

Новости Беларуси. Беларусь прорабатывает вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в Россию. Сейчас специалисты продумывают экономические условия, выгодные для всех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие сроки для этого потребуются? Как Литва реагирует на происходящее? И как в целом будет развиваться ситуация на сырьевом рынке? Об этом и не только в интервью с Александром Тищенко, официальным представителем концерна «Белнефтехим».

Илона Волынец, СТВ:

Довольно актуальный вопрос накануне визита нашего Президента в Москву и вообще в рамках белорусско-российских отношений – переориентация грузовых потоков с литовских на российские порты. Насколько это возможно и по времени, и готова ли нам Россия предоставить какие-то выгодные для нас условия? Александр Тищенко, официальный представитель концерна «Белнефтехим»:

Да, с учетом сложившихся сегодня обстоятельств принято политическое решение, даже поручение – отработать с российскими партнерами вопросы, которые связаны с переориентацией наших грузопотоков, в данном случае нефтепотоков, на российские порты. На сегодня ведется работа по подготовке встречи, определяются контакты. Все должно быть определено с точки зрения логистики, объемов, тарифов. Конечно же, эти варианты должны приобрести оптимальную форму для того, чтобы это уже иметь в реальных показателях. Борьба между странами Балтии идет постоянно за наши грузопотоки. И Литва, и Латвия конкурируют в этом вопросе постоянно Илона Волынец:

А как Литва относится к нашим планам? Нередко звучат заявления: мол, белорусы, придумывайте, что хотите, нам ничего не страшно, вы навредите только себе.

Александр Тищенко:

Пока это скептика больше газетная, я бы сказал, в общем смысле. Потому что, если рассматривать картину в целом, то борьба между странами Балтии идет постоянно за наши грузопотоки, и Литва, и Латвия где-то конкурируют в этом вопросе постоянно. Постоянно будируются вопросы о том, что порты Прибалтики все время находятся в каком-то кризисном состоянии в связи с падением грузопотоков. И, естественно, белорусские потоки были для них интересны и важны. Потому что, во-первых, это прибыль, это бюджет, это рабочие места и, в принципе, жизнь для тех городов, которые обслуживают эти направления, включая железные дороги. Поэтому говорить о том, что для Прибалтики, Литвы это не важно, будет немножко некорректно и даже неправда. Поэтому даже то, что российская сторона заинтересована в перенаправлении этих потоков уже не один год, говорит о том, что эта работа интересна и важна с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, с точки зрения создания рабочих мест, бюджетов – это действительно существует. Есть жидкие попытки что-то продемонстрировать, что им все равно, но, тем не менее, мы же тоже смотрим и наблюдаем эти вещи, мы анализируем, и для Литвы это был очень существенный фактор. И не зря это соседское взаимодействие, экономическое всегда ценилось. И сегодня сделать вид, что для них это не так важно – это будет неправильно. Илона Волынец:

А если в целом говорить про белорусскую экономику и привязанность к Прибалтийским странам? «Белорусская сторона всегда старалась наладить экономику, экономику сопредельную в первую очередь» Александр Тищенко:

Любая страна, которая имеет хорошие экономические отношения со своими соседями, всегда выигрывает. Поэтому белорусская сторона всегда старалась наладить экономику, экономику сопредельную в первую очередь. И я скажу, что очень большие объемы всегда проходили именно на Балтику, именно в Польшу, именно в Украину, именно в Россию.

Илона Волынец:

Последние годы в Беларуси велась работа по диверсификации поставок нефти. Как вы думаете, эта работа будет продолжена или все-таки приостановлена? Александр Тищенко:

Я вам скажу так, что диверсификация – это не просто вопреки чему-то или кому-то. Диверсификация – это спектр, или сектор возможностей. И чем больше этот сектор, тем выгоднее для экономики страны. Любая диверсификация, любая альтернатива имеет какую-то филологическую, я бы сказал, политическую подоплеку. Тем не менее это всегда вариант запасной, как запасной парашют: если одно направление сработало – сработает другое. И чем больше этих факторов, чем больше этих возможностей, тем интереснее и тем более экономически выгоднее строить политику. «Топливо, поставки, логистика – все можно разрушить. Это, по сути дела, харакири экономическое» Илона Волынец:

Что касается призывов к общенациональной забастовке, остановке работы всех предприятий?

Александр Тищенко:

Допустим, если остановить нефтехимические, нефтеперерабатывающие заводы, то как это отразится на всей экономике? То есть топливо, поставки, логистика – все можно разрушить. Это, по сути дела, харакири экономическое. И никто на это не пойдет. Плюс ко всему, все-таки трудовые коллективы в своем костяке понимают, что это все-таки работа. И эти предприятия понимают, что это предприятия непрерывного цикла: остановить эти предприятия не просто дорого – это катастрофично. Илона Волынец:

В глобальном смысле, учитывая последствия пандемии, политическую конъюнктуру, как вы оцените перспективы на сырьевых рынках? «Сегодня рынок можно остановить, поднять, опустить даже с помощью тех же самых заявлений в Twitter»