Александр Лукашенко о развитии Орши: в 2021 году мы эту эпопею закончим и уже будем с вас спрашивать на всю катушку результат
Новости Беларуси. В начале 2019 года глава государства подписал указ о развитии Оршанского района. Это комплекс мер, цель которых – создание условий для социально-экономического развития, стимулирования предпринимательства и роста доходов местного бюджета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень много сделано для этого города. Не потому что это моя родина и ваша, а потому что это был пример для других 11 таких же городов, как мы их будем развивать. И уже так, как здесь, в Орше, мы их развиваем – Борисов, Молодечно, Барановичи, Бобруйск. Мы этим путем идем, тем путем, который мы нащупали здесь, в Орше. В следующем году мы эту эпопею закончим и уже будем с вас спрашивать на всю катушку результат.
Акценты на развитие промышленного комплекса, медицины, социальной сферы, сельского хозяйства.
Игорь Исаченко, председатель Оршанского райисполкома:
Если брать сельское хозяйство – очень серьезный рывок в этом году происходит. Во-первых, идет очень серьезное строительство комплексов. В этом году мы уже ввели комплекс в рамках 506-го указа в населенном пункте «Стайки». Агрокомбинат «Юбилейный» и «Купаловское». Комплекс по очистке и сушке семян – это инновационный комплекс, современный, таких аналогов в Республике Беларусь нет – в «Устье». Планируем по концу года ввести молочно-товарный комплекс в «Устье» на тысячу голов дойного стада.