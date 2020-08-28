Александр Лукашенко о развитии Орши: в 2021 году мы эту эпопею закончим и уже будем с вас спрашивать на всю катушку результат

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень много сделано для этого города. Не потому что это моя родина и ваша, а потому что это был пример для других 11 таких же городов, как мы их будем развивать. И уже так, как здесь, в Орше, мы их развиваем – Борисов, Молодечно, Барановичи, Бобруйск. Мы этим путем идем, тем путем, который мы нащупали здесь, в Орше. В следующем году мы эту эпопею закончим и уже будем с вас спрашивать на всю катушку результат.