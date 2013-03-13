Сербы построят новый торговый комплекс в Минске

Новости Беларуси. Завершился официальный визит в Беларусь Президента Сербии. Самолет Томислава Николича вылетел из Национального аэропорта Минск несколько часов назад. За два дня состоялись переговоры глав государств. Прошли встречи сербской делегации с деловыми кругами Беларуси и в парламенте.

Сербия предлагает Беларуси сотрудничество в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и туризме. Об этом шла речь на встрече Президента Томислава Николича с представителями белорусского бизнеса сегодня в Минске.

Как было отмечено, Сербия имеет значительный промышленный потенциал, отличается наличием качественной рабочей силы, выгодным географическим расположением и хорошей законодательной базой. В стране идет реализация крупных проектов, которые являются толчком для развития экономики. Участие в них могут принять и белорусы.

Томислав Николич, Президент Сербии:

Преимущества Сербии – высококачественная рабочая сила, поощрительное налогообложение и хорошая законодательная база. Основанием многочисленных соглашений о свободной торговле Сербия поможет Беларуси обеспечить доступ к весьма важным рынкам. Это дополнительно настраивает на сотрудничество.

За последнее время товарооборот между двумя республиками вырос в три раза и сегодня составляет 159 миллионов долларов. Но этого далеко не достаточно.

Михаил Мятликов, представитель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Если посмотреть товаропроводящую сеть, то она сегодня представлена МАЗом и двумя дилерами, которые представляют 30 предприятий нашей страны. Мы ставим задачу как можно большее количество наших предприятий Республики Беларусь вовлечь в производственную кооперацию с предприятиями Сербии.

Валентин Чеканов, министр торговли Республики Беларусь:

Будет работа вся направлена на то, чтобы увеличивать товарооборот, направить усилия на создание совместных предприятий.

Пока обсуждается вопрос о создании завода по производству соков на основе сербского сырья, шин на базе сербских пресс-форм. В планах — дальнейшие поставки наших троллейбусов и даже расширение сербского трамвайного парка. Это одно их самых перспективных направлений. Уже более 10 лет белорусский транспорт колесит по дорогам Белграда.

Юрий Клемято, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Мы хотим предложить им дальнейшее обновление троллейбусного парка с учетом того, что они будут собираться на территории Белграда. Для города Белграда «Белкоммунмаш» поставляет свою технику уже более 10 лет. Последняя партия была поставлена в 2010 году, это 82 троллейбуса. Причем, она была сделана по заданию эксплуатационной организации с комплектующим, каким именно они захотели, и в той конфигурации. Мы этот контракт выполнили, сейчас работают эти троллейбусы.

Для гостей провели экскурсию по Национальной библиотеке. А затем сербская делегация побывала на площадке строящегося комплекса «Маяк Минска». Здесь также появится торговый комплекс, к возведению которого привлекаются сербские инвестиции. На площадке будущего здания сейчас закладывают фундамент. Свою символическую лепту внесли и гости.

Владан Евтич, вице-президент «БК-групп» (Сербия):

Для нас, конечно, это выгодный проект не только с финансовой стороны, но и потому, что мы здесь чувствуем себя хорошо и развиваем хорошие отношения между нашими странами.

Президент Сербии сегодня также посетит МАЗ. В этом году Минский автомобильный завод планирует поставить в зарубежную страну на сборку 130 машинокомплектов автобусов. А в 2012 в Сербии началась и сборка грузовых автомобилей МАЗ, работающих на сжатом природном газе. Стороны обсудят дальнейшее взаимодействие белорусского предприятия с сербскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча в Национальной библиотеке для сербского лидера закончилась экскурсией по главным залам. Говорили о современных технологиях и «местных достопримечательностях» белорусского алмаза знаний. К слову, официальный приём в здании главного архитектурного символа Минска финалом деловых переговоров не стал.

С официальным визитом сербская делегация прибыла и в Совет Республики. На встречу с Анатолием Рубиновым. Беларусь и Сербию ожидает более продуктивный этап взаимоотношений. Такое мнение сегодня высказал председатель Совета Республики Анатолий Рубинов во время встречи с Томиславом Николичем. Нынешний визит Президента Сербии - важное событие в истории двух стран. Перспективы открываются широкие, и белорусский парламент, со своей стороны, сделает все возможное, чтобы укрепить эти отношения.

Предраг Микич, советник Президента Сербии по экономическим вопросам:

Я не первый раз в Беларуси, у меня уже есть много друзей здесь и инвесторов, которые приезжали ко мне. Интерес был, в частности, в области гидравлики, производства строительных машин. Я надеюсь, что наше сотрудничество не закончится машиностроением, а продолжится в таких областях, как, например, сельское хозяйство.

Президент Сербии Томислав Николич почтил сегодня память погибших в Великой Отечественной воинов. К обелиску на площади Победы сербский лидер возложил венок. Красные гвоздики легли к вечному огню. Минута молчания. Прозвучали гимны двух стран. И по традиции рота почетного караула прошла торжественным маршем.

За два дня официального визита сделано немало. И сейчас очевидно: крепкая дружба между главами белорусского и сербского государств — гарант для надёжного ведения бизнеса. Об этом Томислав Николич говорил даже накануне вылета домой, уже у трапа самолёта.