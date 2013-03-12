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В Минске построят наноиндустриальный центр и займутся дизайном электромобилей

12 марта 2013 18:58
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома Николай Ладутько встретился сегодня с руководством Национальной академии наук и подписал соглашение о научно-практическом сотрудничестве. А это несколько десятков проектов в разных областях: от дизайна электромобиля до применения стволовых клеток в отечественной медицине. В качестве ключевого проекта ученые предложили создание в столице наноиндустриального центра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Гусаков, заместитель председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мы предлагаем более 20 проектов для реализации в городе Минске. И это только начало. У академии наук есть более сильные предложения, и мы их предложим на втором этапе нашего сотрудничества.

Антон Краевский, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Один из знаковых  проектов будет создание наноиндустриального центра в городе Минске. Это, конечно, амбициозный проект. 

 # Экономика # План застройки Минска и Минской области # Государственная политика # Владимир Гусаков # Антон Краевский
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