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В Омской области появится ферма по белорусским технологиям

12 марта 2013 15:09
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Новости Беларуси. Делегация Омской области России с деловым визитом находится на Минщине. Перспективы двухстороннего экономического сотрудничества и развития кооперационных связей двух регионов во время встречи оговорили председатель Миноблисполкома Борис Батура и губернатор Омской области Виктор Назаров. Внешний торговый оборот между Минской и Омской областями за прошлый год увеличился в 6 раз. Минщину привлекает отличный технический потенциал соседей. Российские коллеги, в свою очередь, заинтересованы в белорусской продукции – легкой и мебельной промышленности. Также омские бизнесмены одобрили белорусский опыт ведения животноводства. Стороны готовы к сотрудничеству и договорились об очередной деловой встрече, на этот раз уже на территории Российской Федерации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Назаров, губернатор Омской области Российской Федерации:
Я заинтересовался животноводческим комплексом, потому что у нас есть программа развития сельского хозяйства и немецкие технологии, которые нам предлагали, по цене будут намного выше, чем те технологии, которые предлагали здесь. Возможно, мы здесь начнем первые шаги делать.

Дмитрий Павлович, председатель комитета экономики миноблисполкома:
Мы заинтересованы в поставке именно наших технологий по строительству ферм. У нас уже есть технология, есть опыт и мы готовы на территории Омской области построить ферму под ключ.

# Экономика # Государственная политика в области сельского хозяйства # Международное сотрудничество # Борис Батура # Дмитрий Павлович

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