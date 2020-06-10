Савиных: «Один из приоритетных вопросов – согласовать и утвердить стратегию экономического развития Евразийского экономического союза»

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

XXI век – это век крупных государственных объединений и век союзов. Поэтому если мы говорим об оставшихся полгода времени, то, я думаю, один из таких приоритетных вопросов – это, всё-таки, согласовать и утвердить стратегию экономического развития Евразийского экономического союза. Это вопрос №1. Этот документ разработан под руководством Михаила Владимировича Мясниковича – представителя Беларуси. И вне всякого сомнения – это серьёзный шаг вперёд по формированию Единого экономического пространства, которое должно стать общим рынком без каких-либо препятствий и без каких-либо конъюнктурных решений. Это принципиальный вопрос.

Но в рамках этого рынка мы должны тоже очень серьёзно подумать о том, чтобы создать Беларусь, как действительно экономическое пространство, которое будет максимально благоприятствовать реализации интересов граждан, их планов, их каких-то инициатив. Для того чтобы любой человек с этого большого пространства мог приехать в Беларусь и сказать: «Мне здесь жить комфортно, мне здесь работать комфортно. И я хочу находиться здесь и здесь создавать свои предприятия или свои какие-то реализовывать проекты». Вот это, наверное, с таких вот задач – главная, которая стоит перед нашей страной.