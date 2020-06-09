Новости экономики за 09.06.2020

Новости Беларуси. В какой степени готовности сейчас находится второй энергоблок БелАЭС, какое производство наладит новый резидент «Великого камня» и что изменится в программе переподготовки водителей? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ПЯТУЮ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДИМЫХ В БЕЛАРУСИ ОВОЩЕЙ ДАЮТ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА 3265 действующих крестьянских хозяйств по состоянию на начало 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белстат» рассказал о тех, кто обеспечивает наш стол продуктами.

За последние 9 лет количество таких хозяйств увеличилось на треть, а их доля в общем объеме производства сельхозпродукции с 1 % выросла почти до 3 %. В основном, свыше 70 % фермеров занимаются растениеводством. На их полях растет пятая часть всего объема производимых в стране овощей и более 7 % картофеля.