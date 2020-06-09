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Новости экономики за 09.06.2020

09 июня 2020 15:07
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Новости Беларуси. В какой степени готовности сейчас находится второй энергоблок БелАЭС, какое производство наладит новый резидент «Великого камня» и что изменится в программе переподготовки водителей?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ПЯТУЮ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДИМЫХ В БЕЛАРУСИ ОВОЩЕЙ ДАЮТ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

3265 действующих крестьянских хозяйств по состоянию на начало 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белстат» рассказал о тех, кто обеспечивает наш стол продуктами.

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За последние 9 лет количество таких хозяйств увеличилось на треть, а их доля в общем объеме производства сельхозпродукции с 1 % выросла почти до 3 %.

В основном, свыше 70 % фермеров занимаются растениеводством. На их полях растет пятая часть всего объема производимых в стране овощей и более 7 % картофеля.

Новости экономики за 09.06.2020-4

А вот в животноводстве частные хозяйства не сильны: менее 1 % в общей реализации скота и птицы и только 0,4 % в общем производстве молока.

ЧАРТЕРЫ В ТУРЦИЮ НАЧНУТ ЛЕТАТЬ С 1 ИЮЛЯ

Теперь уже точно. Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля. Кроме Минска, полеты будут выполняться и из региональных аэропортов Гомеля, Гродно, Могилева, Бреста и Витебска.

Новости экономики за 09.06.2020-7

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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