Новости экономики за 09.06.2020
Новости Беларуси. В какой степени готовности сейчас находится второй энергоблок БелАЭС, какое производство наладит новый резидент «Великого камня» и что изменится в программе переподготовки водителей?
С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.
ПЯТУЮ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДИМЫХ В БЕЛАРУСИ ОВОЩЕЙ ДАЮТ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА
3265 действующих крестьянских хозяйств по состоянию на начало 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Белстат» рассказал о тех, кто обеспечивает наш стол продуктами.
За последние 9 лет количество таких хозяйств увеличилось на треть, а их доля в общем объеме производства сельхозпродукции с 1 % выросла почти до 3 %.
В основном, свыше 70 % фермеров занимаются растениеводством. На их полях растет пятая часть всего объема производимых в стране овощей и более 7 % картофеля.
А вот в животноводстве частные хозяйства не сильны: менее 1 % в общей реализации скота и птицы и только 0,4 % в общем производстве молока.
ЧАРТЕРЫ В ТУРЦИЮ НАЧНУТ ЛЕТАТЬ С 1 ИЮЛЯ
Теперь уже точно. Чартеры в Турцию из Беларуси начнут летать с 1 июля. Кроме Минска, полеты будут выполняться и из региональных аэропортов Гомеля, Гродно, Могилева, Бреста и Витебска.