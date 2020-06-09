Глава сельхозпредприятия: «Наша продукция должна завоёвывать мир, и я в этом уверена»

Лима Пархимович, директор сельскохозяйственного предприятия:

Я считаю, что наш менеджмент (страны) должен работать немножко не вблизи себя, а более расширенным кругом. То есть мы должны свою продукцию представлять не только ближайшему нашему брату или сестре – России, но продвигать её и дальше. Ведь есть же рынки сбыта, и мы должны, конечно, конкурировать мы не можем по себестоимости первоначально, но мы можем конкурировать по качеству.

Потому что наша продукция считается самой качественной. Даже невзирая на все проволочки, которые возникают, недоразумения и шероховатости с нашей Российской Федерацией, тем не менее, зная, опрашивая даже людей и читая их мнения, что выстраиваются очереди за нашей продукцией в Российской Федерации, когда её мы поставляем!

Поэтому правильно были сказаны слова, что, может, мы слишком внутри себя не любим так, как любят нас, а воспринимаем это с какой-то настороженностью. Наверное, наша продукция должна завоёвывать мир, и я в этом уверена. Потому что все те изменения, которые произошли на сегодняшний день в агропромышленном комплексе – созданы вот эти комплексы, построены, где качественное молоко, где экстра-классом идёт практически до 90%, и мы можем конкурировать напрямую даже не сырьём, а уже какой-то готовой продукцией. И поэтому мы должны разрабатывать здесь какие-то свои стратегии, ассортимент улучшать – увеличивать этот ассортимент и продвигать дальше его на рынок. Не только российский, но и более дальний зарубежный. И я думаю, он пользуется спросом. Пускай это Китай, пускай это Япония, пускай это Венесуэла, пускай это будет Мозамбик – неважно, что и неважно сколько.

«Если понимают, что можно заработать, остаются на селе даже молодые, люди семьями переезжают даже с города»

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:

Сейчас Россия закрылась – Китай открылся. И мы технологически должны этот ответ. Ну, не хотят покупать – ради Бога. Европа наше берёт! Если уже США у «Коммунарки» – наши кондитеры объединились (там совокупные такие – и «Спартак», и «Коммунарка», и «Слодыч»), и в магазины народ из-за качества идёт.