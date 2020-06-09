Новости Беларуси. Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусско-российская компания специализируется на производстве медицинских приборов и телемедицине.

На территории индустриального парка она собирается производить инновационную электронную продукцию по дистанционному слежению за состоянием здоровья человека. Это глюкометры, кардио- и пульмогаджеты, индикаторные тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тому подобное.