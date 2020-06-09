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Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья

09 июня 2020 15:03
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Новости Беларуси. Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусско-российская компания специализируется на производстве медицинских приборов и телемедицине.

На территории индустриального парка она собирается производить инновационную электронную продукцию по дистанционному слежению за состоянием здоровья человека. Это глюкометры, кардио- и пульмогаджеты, индикаторные тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови и тому подобное.

Новый резидент «Великого камня» будет выпускать гаджеты для мониторинга здоровья-1

Предполагается, что выпускаемая продукция будет использоваться не только в здравоохранении, но и в сфере образования, физкультуры и спорта, а также для домашнего самоконтроля.

О других новостях экономики за 9 июня читайте здесь.

# It-технологии # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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