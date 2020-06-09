Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Новости Беларуси. Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах, а для нашей страны – повод гордиться продукцией этого предприятия.
Новости Беларуси. Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах, а для нашей страны – повод гордиться продукцией этого предприятия.
Производство «БелАЗ» 9 июня посетила глава Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова побывала в цехах предприятия.
С начала 2020 года, несмотря на сложную ситуацию в мировой логистике, здесь существенно диверсифицировали экспортные поставки – в первую очередь за счет увеличения доли стран дальнего зарубежья, а также освоения новых сегментов рынка горного оборудования.
Здесь же говорили об инвестиционной деятельности. Есть варианты модернизации производства в ближайшие 5 лет. Ставка на выпуск карьерных самосвалов, подземной и строительно-дорожной техники. За огромным производством стоит и социальная ответственность. Один из приоритетов «БелАЗа» – обеспечение сотрудников доступным жильем.