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Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

09 июня 2020 16:58
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Новости Беларуси. Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах, а для нашей страны – повод гордиться продукцией этого предприятия.

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»-1

Производство «БелАЗ» 9 июня посетила глава Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова побывала в цехах предприятия.

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»-4

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»-6

С начала 2020 года, несмотря на сложную ситуацию в мировой логистике, здесь существенно диверсифицировали экспортные поставки – в первую очередь за счет увеличения доли стран дальнего зарубежья, а также освоения новых сегментов рынка горного оборудования.

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»-9

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»-11

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»-13

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»-15

Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»-17

Здесь же говорили об инвестиционной деятельности. Есть варианты модернизации производства в ближайшие 5 лет. Ставка на выпуск карьерных самосвалов, подземной и строительно-дорожной техники. За огромным производством стоит и социальная ответственность. Один из приоритетов «БелАЗа» – обеспечение сотрудников доступным жильем.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Наталья Кочанова # Фотофакт

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