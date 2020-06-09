Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах. Наталья Кочанова посетила производство «БелАЗ»

Новости Беларуси. Белорусский бренд, который знают и ценят на всех континентах, а для нашей страны – повод гордиться продукцией этого предприятия.

Производство «БелАЗ» 9 июня посетила глава Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова побывала в цехах предприятия.

С начала 2020 года, несмотря на сложную ситуацию в мировой логистике, здесь существенно диверсифицировали экспортные поставки – в первую очередь за счет увеличения доли стран дальнего зарубежья, а также освоения новых сегментов рынка горного оборудования.