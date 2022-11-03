«Санкционное давление только подзадоривает». Новый цех по глубокой переработке мяса появился в Кобринском районе

Новости Беларуси. Два новых современных молочно-товарных комплекса и модернизированный цех по переработке мяса открыли 3 ноября в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион занимает лидирующую позицию по объемам производства молока и мяса в Беларуси. Перерабатывающие мощности имеют весомый резерв, а потому наращивание объемов – стратегическая задача. Доля брестского экспорта в продуктах питания стремится к трети от всего белорусского. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Меньше чем за два года вырос этот новый молочно-товарный комплекс на полторы тысячи голов. И это буквально в чистом поле. При проектировании учитывали многие тенденции и нюансы – от конструкции коровника до станции обезжелезивания воды.

От рождения теленка до взрослой буренки – это своя фабрика по производству молока. Комплекс в Каменецком районе – один из крупнейших в Беларуси. Уже заполнен на 80 % – при полной загрузке здесь будут получать не меньше 100 тысяч тонн молока класса «Экстра». Автоматизированный проект доильного зала «Карусель» и с десяток других технически выверенных решений.

Очень укомплектована, современно, все технологии соблюдены.

Еще один молочно-товарный комплекс на 720 голов открылся в агрогородке Русиновичи Ляховичского района. Окупиться проект сможет за 8 лет, а ежегодная прибыль хозяйства при полном заполнении комплекса составит порядка миллиона рублей. Для местных создали 19 новых рабочих мест.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания:

Приятно всегда быть на таких мероприятиях, когда открываются высокотехнологичные производства, которые приносят людям заработанную плату, а нашей стране укрепляют экономику. В целом по стране у нас более 35 % рентабельность производства молока. Это ну очень высокий показатель. И это не предел, потому что наши сильные хозяйства, крепкие, которые уже доят и по 10 тысяч в целом на одну корову, до 70 % доходит рентабельность производства молока.

В Брестской области вложили 250 миллионов рублей в реконструкцию и строительство новых молочно-товарных ферм. Такой же бюджет прогнозируют и на 2023 год. В 2022-м уже готовы запустить 14 новых объектов.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

На сегодня 77 % молока поступает на заводы сортом «экстра». Это самый высокий показатель за последние годы. Это говорит о том, что мы стремимся к совершенствованию содержания нашего стада, его ветеринарному обслуживанию, для того чтобы обеспечить качество.

Но сырье лишь начало большого пути к продовольственной независимости. Новый цех по глубокой переработке мяса открыли в Кобринском районе. Это позволит предприятию практически вдвое увеличить объем производства мясных и колбасных изделий. Модернизация и приобретение нового оборудования – необходимость инвестиций назревала давно на фоне стремительного роста спроса среди потребителей. Ежегодно порядка 20-30 %. Предприятие входит в топ-3 крупнейших производителей в Беларуси. Завершить инвестиционный проект планируют к 2025 году. Новый цех – это дополнительные 50 рабочих мест.