Количество обращений по вопросам ценообразования в Беларуси снижается. МАРТ продолжает разъяснительную работу

Новости Беларуси. МАРТ фиксирует снижение количества обращений по вопросам ценообразования. Об этом на встрече в Бресте с представителями бизнеса и госсектора заявил глава ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алексей Богданов отметил, что с момента принятия постановления Совмина «О регулировании цен» поступило более 7 000 обращений.

МАРТ продолжает масштабную разъяснительную работу. На выездных совещаниях, в формате живого общения у участников есть возможность обсудить все нюансы документа. Алексей Богданов не исключает, что в будущем возможны некоторые корректировки постановления. Задачи, которые ставит глава государства перед ответственными лицами (речь об отсутствии неконтролируемого роста цен и сдерживании инфляционных процессов), в первую очередь направлены на обеспечение благосостояния белорусского народа.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли:

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постоянно в режиме онлайн ведет разъяснительную работу. Мы уже провели со всеми госорганами и широкими слоями бизнеса разъяснительную работу в режиме онлайн, провели видеоконференции. На сайте и в Telegram-канале МАРТ постоянно публикуются письменные комментарии, письменные разъяснения в режиме «вопрос-ответ». Кроме того, мы выпустили памятку специально для индивидуальных предпринимателей, как необходимо, с примерами, формулами – простым языком, просто бери и применяй.