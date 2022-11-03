«Глобальная экономика уступает». Как Запад обходит свои же санкции на белорусские товары?
Новости Беларуси. Противодействие западным санкциям и поддержка экспорта. Эти вопросы 3 ноября обсуждали на выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Его участники посетили предприятия Мозырского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О промышленном потенциале региона и законодательной поддержке – материал Анны Корольчук.
Мозырский лесхоз всегда был экспортоориентированным. Нынешняя санкционная политика Запада не повлияла на объемы выпуска продукции – заказами предприятие обеспечено до конца года. Единственное, пришлось поменять логистику и партнеров.
Александр Титок, директор лесхоза:
Даже та же Европа все равно пытается у нас покупать продукцию, но только через определенные страны – азиатские. Мы сегодня переориентировались на Китай, Россию, Азербайджан, отрабатываем новые пути с Узбекистаном. Думаю, что продукция наша востребована и найдет своего покупателя.
В 2022 году выручка предприятия составила 30 миллионов рублей. Более трети проданного – экспорт. Зарубежные покупатели приобретают топливные гранулы и пиломатериалы. В будущем здесь планируют углубить переработку древесины, чтобы получать большую добавленную стоимость.
Анна Корольчук, корреспондент:
Ежегодно в Мозырском районе на техническое перевооружение предприятий инвестируется 450 миллионов рублей. Так, на молочном заводе переоснащение идет по трем основным направлениям: на участке цельномолочной продукции, на участке по переработке сливок и в инженерных системах предприятия.
С тем, как работают промышленные флагманы региона в этих непростых условиях, изучали участники Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам. Их задача – увидеть проблемы, которые сегодня мешают предприятиям развиваться, и помочь решить их на законодательном уровне. Фокус государственного управления должен сместиться на поддержку производителей.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Глобальная экономика уступает место регионализации, и мир переходит в формат существования макрорегионов. Это будет в определенном смысле означать создание новых технологических цепочек. И крайне важно в этих условиях работать над созданием технологических зон, кластеров, которые будут полностью обеспечивать работу отечественных предприятий, начиная от поставки сырья и заканчивая сбытом. Но в серединке должны быть и комплектующие, и поставки каких-то компонентов, технологических решений.
Многие административные процедуры требуют корректировки и упрощения. Речь идет о таможенном и логистическом оформлениях, а также о доступе предприятий к финансовому капиталу.
Еще одной обязательной точкой визита стал крупнейший инвестиционный проект не только для Гомельской области, но и для всей страны. На нефтеперерабатывающем заводе сейчас идет пуск комплекса по гидрокрекингу тяжелых нефтяных остатков. Кроме создания 430 новых рабочих мест, он позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %.
Виталий Павлов, генеральный директор нефтеперерабатывающего завода:
Радует, что мы завершили строительство, выполнили пусконаладочные работы. Сейчас идет пуск этого технологического объекта. Это непросто, возникает много вопросов, но при таком объеме работы это вполне естественно.
Это девятый подобный объект в мире. Он позволит получать дополнительный объем топлива. Сейчас предприятия Мозырского района поставляют свою продукцию в 37 стран мира. За 8 месяцев 2022 года объем экспорта составил практически 198 миллионов долларов.