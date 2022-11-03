Более 500 тысяч долларов уже составил объём продаж белорусских товаров на китайских маркетплейсах

Новости Беларуси. Новое производство и очередные предприятия-резиденты в «Великом камне». 3 ноября их число пополнили сразу шесть проектов из Китая и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше 140 рабочих мест и 60 миллионов долларов инвестиций. Новые технологии и импортозамещающие проекты. Чем займутся новые партнеры, расскажет Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В нашей стране есть традиция: к 7 ноября принято вводить в строй важные объекты – социальные или производственные. В преддверии Дня Октябрьской революции в индустриальном парке «Великий камень» открыли новое производство. Запущено предприятие по изготовлению стекол для всех видов транспорта.

Вот так, в свободном падении лист стекла попадает на стол для резки. Раскрой ведется по заранее заданной схеме. Оборудование позволяет получать любые фигуры в плоском масштабе. И это, конечно, не все. Завод готов выполнить полный цикл работ – от листового стекла до готовой продукции.

Современное оборудование не только вырежет, но и покрасит и согнет элемент до нужной формы. К тому же все операции автоматизированы. В планах изготавливать в год 50 тысяч стекольных комплектов для легковых автомобилей и почти 17 тысяч – для общественного транспорта. Интерес вызывают белорусский и российский рынки. Экспортная составляющая проекта – не менее 70 %. «У нас лучшая команда в СНГ». В «Великом камне» начнут изготавливать стекла для всех видов транспорта.

Эта компания в резидентах «Великого камня» уже четвертый год. А сегодня общий список пополнился еще шестью. Из них два предприятия с капиталом из Китая. Новые партнеры индустриального парка будут производить интеллектуальное оборудование для сельхозтехники, инновационные виды бумажной продукции, проводить исследования в сфере биотехнологий и не только. Еще один будущий проект – строительство мультимодального терминала.

Вадим Бабарикин, генеральный директор логистической компании:

Будет строиться современная транспортная инфраструктура, которая будет соответствовать всем требованиям всех видов грузов, которая будет обрабатываться на территории «Великого камня». Конечно, это транзитный объем грузов, который идет через территорию нашей страны с востока на запад, с севера на юг. Также новые проекты, которые реализуются в нашей стране, новые производства, которые создаются. Инфраструктура будет иметь возможности работать мулитимодальными видами перевозок, обрабатывать все виды грузов, которые интересны нашему бизнесу.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:

Это проекты инновационные, высокотехнологичного характера. Общий объем инвестиций, которые планируется вложить в эти шесть проектов, это порядка 60 миллионов долларов США, с созданием больше 140 высокопроизводительных рабочих мест. Эти проекты будут развивать новые технологии, новые импортозамещающие производства.

Экспорт продукции резидентов парка сейчас в основном направлен на евразийское пространство. Вместе с тем у ряда компаний остаются проекты, ориентируемые на работу с ЕС. Бизнес не снимает задачу взаимодействия по всем направлениям. К слову, на днях в том числе и продукцию резидентов «Великого камня» представят на Китайской международной выставке импорта в Шанхае. Онлайн-павильон Беларуси представлен на виртуальной площадке на выставке в Шанхае. Подробнее здесь.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка»:

В этот раз, помимо тех резидентов, которые сегодня были зарегистрированы, помимо презентации их возможностей и продукции, будет также презентован наш цифровой национальный павильон на платформах Douyin и Jingdong, который очень успешно работает и уже за три с небольшим месяца перевалил за полмиллиона подписчиков и полмиллиона долларов продаж.