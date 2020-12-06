Беларусь отключат от SWIFT? Вот что говорят специалисты

Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Светлану понесло. Она призывает наш ОМОН и ГУБОПиК признать террористическими организациями. То есть в один ряд поставить, например, с ИГИЛ? Такое ощущение, что эта женщина лоббирует интересы криминальных структур. Копайте глубже. Задача – отключить Беларусь от международной платежной системы SWIFT. Или просто напугать. Павел Фельдман высказался про оппозицию: «Их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан»

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Санкции, которые они предлагают, в принципе, носят такой характер одиозный, я бы сказал, в большей степени. Потому что отключение от SWIFT, ограничение полностью приобретения белорусской продукции… Это не делается, во-первых, за один раз и всегда бьет по владельцам тех же компаний SWIFT, тех же международных банковских структур, которые работают с нами. И понятно, что всегда перед тем, как политически решать такие вопросы, надо посчитать те убытки, которые понесут оппоненты. Алексей Авдонин: «Тихановская не является политическим лидером с чёткой политической программой»

Евгений Пустовой:

На неделе в Нацбанке отреагировали на эту новость. В Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Нацбанка (СПФИ). Аналогичная система есть и в России (СПФС).