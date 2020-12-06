Беларусь отключат от SWIFT? Вот что говорят специалисты
Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Светлану понесло. Она призывает наш ОМОН и ГУБОПиК признать террористическими организациями. То есть в один ряд поставить, например, с ИГИЛ? Такое ощущение, что эта женщина лоббирует интересы криминальных структур. Копайте глубже. Задача – отключить Беларусь от международной платежной системы SWIFT. Или просто напугать.
Павел Фельдман высказался про оппозицию: «Их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан»
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Санкции, которые они предлагают, в принципе, носят такой характер одиозный, я бы сказал, в большей степени. Потому что отключение от SWIFT, ограничение полностью приобретения белорусской продукции…
Это не делается, во-первых, за один раз и всегда бьет по владельцам тех же компаний SWIFT, тех же международных банковских структур, которые работают с нами. И понятно, что всегда перед тем, как политически решать такие вопросы, надо посчитать те убытки, которые понесут оппоненты.
Алексей Авдонин: «Тихановская не является политическим лидером с чёткой политической программой»
Евгений Пустовой:
На неделе в Нацбанке отреагировали на эту новость. В Беларуси с 1999 года работает внутренняя система передачи финансовой информации Нацбанка (СПФИ). Аналогичная система есть и в России (СПФС).
Все платежи юрлиц (включая начисление заработных плат, пенсий) на территории нашей страны обеспечиваются либо внутри одного банка, если плательщик и получатель платежа являются клиентами этого банка, либо с использованием автоматизированной системы межбанковских расчетов Нацбанка, одной из основных систем которой является СПФИ. Это значит, что платежи юридических лиц на территории Беларуси не зависят от SWIFT.
Михаил Ковалев о призывах к санкциям: «В целом наша страна этого манёвра практически не заметит»
Василий Гурский, директор Института экономики НАН Беларуси:
В отношении Беларуси она вряд ли будет применена, так как это совершенно не выгодно той же Viza и MasterCard – в данном случае рынок теряют они. Поэтому, например, в отношении России очень продолжительное время шли угрозы по отключению SWIFT (и сейчас еще идут), но так эта мера и не была реализована.