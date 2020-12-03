Новости экономики за 03.12.2020

Как на практике реализуются договоренности налоговых администраций России и Беларуси, как электронные площадки БУТБ будут содействовать товарообороту с Китаем, как изменится объем электропотребления в ближайшие 5 лет и как пандемия повлияла на уровень зарплат по всему миру?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 2025 ГОДУ ВОЗРАСТЕТ НА 15 %

Потребление электроэнергии за 4 года возрастет на 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2019 год 17 тысяч субъектов запросили технические условия на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электросетям для отопления и горячего водоснабжения. В 2020 году с января по октябрь таких заявок было уже больше 20 тысяч.