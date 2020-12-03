Новости экономики за 03.12.2020
Как на практике реализуются договоренности налоговых администраций России и Беларуси, как электронные площадки БУТБ будут содействовать товарообороту с Китаем, как изменится объем электропотребления в ближайшие 5 лет и как пандемия повлияла на уровень зарплат по всему миру?
Наталья Надольская с новостями деловой сферы.
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 2025 ГОДУ ВОЗРАСТЕТ НА 15 %
Потребление электроэнергии за 4 года возрастет на 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За 2019 год 17 тысяч субъектов запросили технические условия на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электросетям для отопления и горячего водоснабжения. В 2020 году с января по октябрь таких заявок было уже больше 20 тысяч.
Ожидается, что для увеличения потребления электроэнергии предприятия реального сектора экономики будут выполнять межотраслевой комплекс мер. Увеличится число многоэтажных электрифицированных домов. Ожидаемо, будет развиваться электротранспорт.
Компания по развитию «Великого камня» и БУТБ договорились о сотрудничестве
ЗАРПЛАТЫ СНИЗИЛИСЬ ПОЧТИ ВО ВСЕМ МИРЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ
Пандемия коронавируса снизила уровень зарплат в двух третях стран мира. Как сообщается в докладе Международной организации труда, трудовые доходы либо снижались, либо росли медленнее, чем обычно.
Больше всего кризис ударил по заработку женщин и низкооплачиваемых работников. В тех странах, где властями были предприняты эффективные меры для сохранения занятости граждан, кризис выражался в падении зарплат. Если бы правительства не выделили субсидии, то средний размер заработка снизился бы на 6,5 %.
Налоговые органы Беларуси и России начнут обмен сведениями о доходах и имуществе граждан и юрлиц
ПАРИЖСКИЕ УНИВЕРМАГИ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ
После изоляции в попытке спасти экономически катастрофический год снова открылись знаменитые универмаги Парижа. Галерея Лафайет оценила убытки от вынужденного простоя в половину всех годовых продаж.
К экономическим проблемам добавились террористические атаки, демонстрации «желтых жилетов» и забастовки транспорта, а пандемия усугубила и без того ужасную ситуацию.
Государственная финансовая помощь, в том числе пособие по частичной безработице и помощь с коммерческой арендой в ноябре, когда универмаги были вынуждены закрыться, помогла покрыть лишь часть убытков. Вся надежда на рождественские продажи.