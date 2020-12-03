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Новости экономики за 03.12.2020

03 декабря 2020 15:42
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Как на практике реализуются договоренности налоговых администраций России и Беларуси, как электронные площадки БУТБ будут содействовать товарообороту с Китаем, как изменится объем электропотребления в ближайшие 5 лет и как пандемия повлияла на уровень зарплат по всему миру?

Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К 2025 ГОДУ ВОЗРАСТЕТ НА 15 %

Потребление электроэнергии за 4 года возрастет на 15 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 2019 год 17 тысяч субъектов запросили технические условия на подключение электроустановок индивидуальных жилых домов к электросетям для отопления и горячего водоснабжения. В 2020 году с января по октябрь таких заявок было уже больше 20 тысяч.

Новости экономики за 03.12.2020-1

Ожидается, что для увеличения потребления электроэнергии предприятия реального сектора экономики будут выполнять межотраслевой комплекс мер. Увеличится число многоэтажных электрифицированных домов. Ожидаемо, будет развиваться электротранспорт.

Компания по развитию «Великого камня» и БУТБ договорились о сотрудничестве

ЗАРПЛАТЫ СНИЗИЛИСЬ ПОЧТИ ВО ВСЕМ МИРЕ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Пандемия коронавируса снизила уровень зарплат в двух третях стран мира. Как сообщается в докладе Международной организации труда, трудовые доходы либо снижались, либо росли медленнее, чем обычно.

Новости экономики за 03.12.2020-4

Больше всего кризис ударил по заработку женщин и низкооплачиваемых работников. В тех странах, где властями были предприняты эффективные меры для сохранения занятости граждан, кризис выражался в падении зарплат. Если бы правительства не выделили субсидии, то средний размер заработка снизился бы на 6,5 %.

Налоговые органы Беларуси и России начнут обмен сведениями о доходах и имуществе граждан и юрлиц

ПАРИЖСКИЕ УНИВЕРМАГИ ВОЗОБНОВИЛИ РАБОТУ ПОСЛЕ ИЗОЛЯЦИИ

После изоляции в попытке спасти экономически катастрофический год снова открылись знаменитые универмаги Парижа. Галерея Лафайет оценила убытки от вынужденного простоя в половину всех годовых продаж.

Новости экономики за 03.12.2020-7

К экономическим проблемам добавились террористические атаки, демонстрации «желтых жилетов» и забастовки транспорта, а пандемия усугубила и без того ужасную ситуацию.

Государственная финансовая помощь, в том числе пособие по частичной безработице и помощь с коммерческой арендой в ноябре, когда универмаги были вынуждены закрыться, помогла покрыть лишь часть убытков. Вся надежда на рождественские продажи.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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