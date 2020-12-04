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Новости экономики за 04.12.2020

04 декабря 2020 15:17
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Новости Беларуси. Какие дополнительные возможности даст белорусам ID-карта? О чем договорились страны-участницы сделки ОПЕК+? Новости деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее в видеоматериале.

Услуги в электронном виде. Какие операции смогут проводить белорусы в личных электронных кабинетах?

Новости экономики за 04.12.2020-1

СЕРВИС ANDROID AUTO ДО КОНЦА 2020 ГОДА СТАНЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ В БЕЛАРУСИ

Версия операционной системы Android от Google для установки в автомобили расширила географию охвата еще на 36 стран, Беларусь в их числе. Android Auto позволяет водителям взаимодействовать с мультимедийными файлами и сервисами смартфонов, отправлять сообщения, разговаривать с умным помощником, пользоваться навигатором, не отвлекаясь от дороги. На данный момент сервис поддерживается более чем на 500 моделях авто и систем. Проверить совместимость можно на официальном сайте Android.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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