Новости экономики за 04.12.2020

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СЕРВИС ANDROID AUTO ДО КОНЦА 2020 ГОДА СТАНЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ В БЕЛАРУСИ

Версия операционной системы Android от Google для установки в автомобили расширила географию охвата еще на 36 стран, Беларусь в их числе. Android Auto позволяет водителям взаимодействовать с мультимедийными файлами и сервисами смартфонов, отправлять сообщения, разговаривать с умным помощником, пользоваться навигатором, не отвлекаясь от дороги. На данный момент сервис поддерживается более чем на 500 моделях авто и систем. Проверить совместимость можно на официальном сайте Android.