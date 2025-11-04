В Беларуси утвердили важнейшие прогнозные параметры развития на 2026-й – Чеботарь рассказал подробности
Обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения. В Беларуси утверждены прогнозные параметры развития страны и целевые показатели денежно-кредитной политики на 2026 год – документы, от которых напрямую зависит уровень и качество жизни людей. Соответствующие указы 3 ноября подписал Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рост зарплат и дешевое жилье – Президент утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2026-й.
Так, рост ВВП определен на уровне 102,8 % к показателю нынешнего года. Добиться этого планируется за счет увеличения инвестиций в основной капитал и экспорта – не менее 3,7 %. Резервы – в расширении сотрудничества с ключевыми партнерами в странах дальней дуги и восстановлении позиций на традиционных рынках сбыта.
Целенаправленная работа над качественным развитием экономики и расширением экспортного потенциала должна способствовать росту денежных доходов населения. Заложенный ориентир – 4,8 %. В правительстве прогнозные параметры называют сверхнапряженными. Оснований считать, что следующий год будет легче с точки зрения международной обстановки и внешнеэкономической ситуации, нет. В достижении поставленных целей от всех ответственных требуется четкая и эффективная работа.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
При прогнозировании этих показателей мы, естественно, исходили из нескольких условий. В первую очередь, это внешние. Мы посмотрели, насколько динамично будут развиваться рынки, где мы присутствуем, в том числе рынки основного нашего торгового партнера – Российской Федерации. И внутренние условия, в том числе и задачи, которые мы ставили перед собой. Отмечу, что этот документ уже полностью взаимоувязан с проектом Программы социально-экономического развития, с теми проектами государственных программ, которые мы подготовили на эту дату.
В октябре 2025 года обновлен исторический максимум золотовалютных резервов – они превысили 13 миллиардов в долларовом эквиваленте. Международные резервные активы должны составить не менее 9 миллиардов 200 миллионов долларов – это является важнейшим индикатором экономической безопасности и финансовой устойчивости страны. Финансовые ориентиры отражены в целевых показателях денежно-кредитной политики. Для Национального банка и правительства установлена задача – сдерживать годовую инфляцию на уровне не выше 7 %.