Новости по тегу #Министерство экономики Республики Беларусь

О стратегии, точках роста и современных вызовах поговорили с заместителем министра экономики. А формулу успеха центрального региона разобрали вместе с заместителем председателя комитета экономики Миноблисполкома.
Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов Министерства экономики со 105-летием со дня образования экономических органов страны и профессиональным праздником – Днем экономиста.
В Беларуси продолжают совершенствовать деятельность садовых товариществ. Соответствующий проект указа Президента вынесен на общественное обсуждение.
Для сравнения: в России – такой же показатель. Германия добавила три десятых и, как отмечают специалисты, это неожиданно хороший результат, при том, что раньше для двигателя европейской экономики эти цифры показались бы смешными.
Сегодня в стране предпринимательством занимаются более 85 тысяч женщин – это почти 42 % всего бизнес-сообщества.
В Министерстве экономики подчеркнули: малый и средний бизнес сегодня играет ключевую роль в развитии импортозамещения.
Масштабная поддержка охватила разные категории граждан и включала целый комплекс мер. В частности, около 13,5 тысяч безработных прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
В 2025 валовый внутренний продукт страны приблизился к отметке в 100 миллиардов долларов.
Лидерами по темпам роста в 2025 году названы строительство, транспорт, а также сфера информации и связи.
«Занятость и качество жизни. Если в каждом регионе, в каждом районе административно-территориальной единицы будут такие возможности, то это и будет способствовать в целом экономическому развитию этого региона, а следовательно и всей страны».
Достаточно собрать простой пакет документов и обратиться в регистрирующий орган.
ИП, которые не видят для себя возможности работы в формате юрлица, необходимо подумать о том, чтобы сменить вид деятельности, либо поискать себя в сфере самозанятости или в сфере работы по найму.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00