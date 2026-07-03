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Новости по тегу #Министерство экономики Республики Беларусь

Нам есть чем гордиться! Эксперты – об экономике Минской области
03 июля 2026 18:04

Нам есть чем гордиться! Эксперты – об экономике Минской области

Решать масштабные задачи и формировать грамотную стратегию – Президент о роли экономического блока
30 июня 2026 05:42

Решать масштабные задачи и формировать грамотную стратегию – Президент о роли экономического блока

В Минэкономики предложили обсудить совершенствование деятельности садоводческих товариществ
10 июня 2026 17:05

В Минэкономики предложили обсудить совершенствование деятельности садоводческих товариществ

ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года
18 мая 2026 16:54

ВВП Беларуси вырос на 0,2% за первые 4 месяца 2026 года

«БизнесМАМА» – в Беларуси проходит конкурс идей и проектов среди женщин с детьми
13 апреля 2026 16:49

«БизнесМАМА» – в Беларуси проходит конкурс идей и проектов среди женщин с детьми

По итогам 2025-го в Беларуси объем импортозамещающей продукции достиг почти 30 млрд долларов
23 марта 2026 06:15

По итогам 2025-го в Беларуси объем импортозамещающей продукции достиг почти 30 млрд долларов

Более 630 тыс. человек трудоустроили в Беларуси за 5 лет при содействии государства
12 марта 2026 06:05

Более 630 тыс. человек трудоустроили в Беларуси за 5 лет при содействии государства

В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й
05 марта 2026 16:58

В Минэкономики озвучили результаты работы за 2025 год. Узнали ключевые планы на 2026-й

В Минэкономики назвали лидеров по темпам роста в Беларуси
23 декабря 2025 07:46

В Минэкономики назвали лидеров по темпам роста в Беларуси

Равные возможности занятости и качества жизни. Что в Минэкономики считают ключом к «рывку» регионов?
08 декабря 2025 16:26

Равные возможности занятости и качества жизни. Что в Минэкономики считают ключом к «рывку» регионов?

«Бесшовный» механизм – как перейти из ИП в юрлицо за 1 день, рассказали в Минэкономики
06 ноября 2025 11:26

«Бесшовный» механизм – как перейти из ИП в юрлицо за 1 день, рассказали в Минэкономики

С 1 января вводят новшества для белорусских ИП – вот кого коснутся изменения
05 ноября 2025 08:05

С 1 января вводят новшества для белорусских ИП – вот кого коснутся изменения