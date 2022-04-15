Новости экономики за 15.04.2022

Грозит ли мировой экономике дефицит основных металлов? Почему российская компания-производитель вездеходов заменяет японские двигатели в машинах на белорусские и как Министерство антимонопольного регулирования и торговли комментирует изменение цен на сахар? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская. БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПОВЫШАЮТ ОТПУСКНУЮ ЦЕНУ НА САХАР Производители сахара подняли цены. Торговые сети также запустили процесс переоценки товара. В среднем – плюс 60 копеек к килограмму. Решение обоснованное. Цель – не допустить спекуляций и вывоза продукции за пределы страны.

Разница в цене с той же Российской Федерацией практически в два раза. Эксперты не раз говорили о возможном массовом вывозе сахара за пределы Беларуси. «Белгоспищепром» заинтересован в первую очередь обеспечить продукцией внутренний рынок. Специалисты отмечают значительный рост спроса на сахар: если с начала года на одного человека приходилась одна пачка сахара в месяц, то в марте с полок магазина уходило уже порядка 3 килограммов в одни руки. Понятно, что один человек не может потреблять сахар в таких объемах. Поэтому оперативно были приняты меры для защиты внутреннего рынка. МАРТ скорректировал подходы к регулированию цен на сахар для субъектов розничной и оптовой торговли.

Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

В первую очередь мы предоставили гибкость производителем, чтобы они могли реагировать на ситуацию на рынке, при сохранении контроля за оптовым звеном и за торговыми организациями. По сути, мы привязали розничные цены к изменению цен производителей, которые реагируют на ситуацию на внешних рынках, и обеспечили контроль за соблюдением торговых и оптовых надбавок. Данная система, на наш взгляд, позволит отслеживать и не допускать злоупотребление на ценовом рынке в ценах и следить за объективностью формирования цен. Ведомство продолжит регулировать предельную торговую надбавку. Она составляет 15 %, а конечная цена на полке будет зависеть от цены производителя, который эту цену устанавливает самостоятельно. Но под бдительным контролем профильных ведомств. В РОССИИ ВЫРОС СПРОС НА ТЕХНИКУ МЕСТНЫХ И БЕЛОРУССКИХ БРЕНДОВ

Российские ритейлеры отмечают рост интереса покупателей к бытовой технике национальных и белорусских брендов. Продажи растут быстрее, чем в предыдущие годы. Так, реализация продукции торговых марок «Атлант», Gefest, «Дарина», «Саратов», DeLuxe выросла в 2-2,5 раза. Тем не менее российские и белорусские бренды не могут полностью заменить ассортимент, который был на рынке полтора месяца назад. Например, встраиваемая техника в дефиците. Очевидно, что крупным инвесторам выпал шанс построить новые производства в рамках поддерживаемой государством программы импортозамещения. В ТОБОЛЬСКЕ НАЧАЛИ ВЫПУСКАТЬ ВЕЗДЕХОДЫ НА ДВИГАТЕЛЯХ МИНСКОГО МОТОРНОГО ЗАВОДА

В Тобольске начали выпускать вездеходы в комплектации с двигателями Минского моторного завода. Российская компания-производитель заменяет японские и европейские двигатели в машинах на белорусские. Моторы уже себя хорошо зарекомендовали. Вездеход называют «покорителем бездорожья», он сконструирован для эксплуатации в условиях тундры и тайги. Выпускается мелкими партиями для нужд предприятий нефтегазовой, лесозаготовительной и горнодобывающей промышленности. МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ ГРОЗИТ ДЕФИЦИТ ОСНОВНЫХ МЕТАЛЛОВ