Сахар в Беларуси подорожал почти на 60 копеек. Разбираемся в причинах повышения цен
Новости Беларуси. Производители сахара подняли цены. Торговые сети также запустили процесс переоценки товара – в среднем плюс 60 копеек к килограмму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение обоснованное. Цель – не допустить спекуляций и вывоза продукции за пределы страны.
Разница в цене с той же Российской Федерацией практически в два раза. Эксперты не раз говорили о возможном массовом вывозе сахара за пределы Беларуси. «Белгоспищепром» заинтересован в первую очередь обеспечить продукцией внутренний рынок.
В последнее время спрос на сахар увеличился: если с начала года на одного человека приходился один килограмм в месяц, то в марте в одни руки брали уже в три раза больше. Чтобы избежать дефицита продукта, МАРТ скорректировал подходы к регулированию цен на сахар для субъектов розничной и оптовой торговли.
Иван Вежновец, первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли:
В первую очередь мы предоставили гибкость производителям для того, чтобы они могли реагировать на ситуацию на рынке, при сохранении контроля за оптовым звеном и за торговыми организациями. По сути, мы привязали розничные цены к изменению цен производителей, которые реагируют на ситуацию на внешних рынках, и обеспечили контроль за соблюдением торговых и оптовых надбавок. Данная система, на наш взгляд, позволит отслеживать и не допускать злоупотребление на ценовом рынке в ценах и следить за объективностью формирования цен.
Ведомство продолжит регулировать предельную торговую надбавку. Она составляет 15 %, а конечная цена на полке будет зависеть от цены производителя.