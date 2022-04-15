Сахар в Беларуси подорожал почти на 60 копеек. Разбираемся в причинах повышения цен

Новости Беларуси. Производители сахара подняли цены. Торговые сети также запустили процесс переоценки товара – в среднем плюс 60 копеек к килограмму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение обоснованное. Цель – не допустить спекуляций и вывоза продукции за пределы страны.

Разница в цене с той же Российской Федерацией практически в два раза. Эксперты не раз говорили о возможном массовом вывозе сахара за пределы Беларуси. «Белгоспищепром» заинтересован в первую очередь обеспечить продукцией внутренний рынок.