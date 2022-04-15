«Украина и Россия на 60% обеспечивают шротами подсолнуха». Чем заменят импортный товар на СПК «Гродненский»?
Новости Беларуси. Урожай 2022 года особенно важен, а пшеница станет новым золотом, ведь эксперты прогнозируют, что из-за всех политических потрясений многим странам мира грозит голод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусам в этом плане повезло – у нас аграрная страна, и как бы ни старались европейские политики душить нас санкциями, с хлебом мы будем. Все благодаря развитой системе сельского хозяйства. Как белорусские предприятия выстраивают антисанкционную работу, ориентируясь на импортозамещение?
Конкретный пример в репортаже Галины Буро.
У СПК «Гродненский» свой антисанкционный план – быть независимыми от геополитических штормов. Семена свои, удобрения белорусские. Плюс в 2022 году увеличили площади под подсолнечник – отвели более 230 гектаров. Ставка на южную культуру – вот она аграрная смекалка.
Александр Шантырь, председатель СПК «Гродненский»:
В связи с операцией в Украине, а так как Украина и Россия на 60 % обеспечивают шротами подсолнуха, встала дилемма импортозамещения. Соевый шрот тоже увеличился в цене чуть ли не в два раза. Поэтому увеличили площади под посев подсолнуха, с осени посеяли озимый рапс. Также засеяны площади белого люпина.
Замена импортной сои – главная проблема на фоне европейских санкций, но здесь нашли выход. К тому же, благодаря новой сеялке председатель совсем не шутит, заявляя, что идеально равномерная ширина между всходами позволит вырастить шляпки подсолнухов как сомбреро. Коровы будут накормлены, а на подсолнечном масле можно неплохо заработать.
Галина Буро, корреспондент:
В хозяйстве занимаются изготовлением собственных комбикормов, а также производят премиксы – это специальные наборы из витаминов и микроэлементов. За счет собственного производства снижают себестоимость молока.
Сама отбрасывает камни и кладет в землю семена. Вот какая «умная» техника есть на белорусском предприятии – подробности далее.