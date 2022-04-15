«Украина и Россия на 60% обеспечивают шротами подсолнуха». Чем заменят импортный товар на СПК «Гродненский»?

Новости Беларуси. Урожай 2022 года особенно важен, а пшеница станет новым золотом, ведь эксперты прогнозируют, что из-за всех политических потрясений многим странам мира грозит голод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусам в этом плане повезло – у нас аграрная страна, и как бы ни старались европейские политики душить нас санкциями, с хлебом мы будем. Все благодаря развитой системе сельского хозяйства. Как белорусские предприятия выстраивают антисанкционную работу, ориентируясь на импортозамещение?