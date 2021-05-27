Роман Головченко – премьер-министру Казахстана: «Мы очень высоко ценим взаимодействие с вашей прекрасной страной»

Новости Беларуси. О развитии Содружества говорили в Совмине 27 мая. С исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым организационные вопросы обсудил премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О развитии Содружества говорили в Совмине 27 мая. С исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым организационные вопросы обсудил премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Возобновление регулярного авиасообщения между странами, мы об этом с вами говорили. Пандемия идет на спад, существует потребность в интенсификации обмена людьми, специалистами, поэтому все наши предложения направлены в Казахстан. Рассчитываю, что с наступлением летнего периода эта потребность еще возрастет, поэтому положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса в первую очередь. Конечно, хотел бы обсудить перспективы заключения соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь.
В заключении, Аскар Узакпаевич, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень высоко ценим взаимодействие с вашей прекрасной страной, благодарим за то, что вы серьезную делегацию привезли с собой не только для участия в нашей встрече в рамках СНГ, но и для проведения двусторонних переговоров.
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Также 27 мая состоялась встреча и с российским коллегой. Это уже вторая поездка Михаила Мишустина в Минск в 2021 году и четвертая за время его работы. Кроме того, премьеры регулярно общаются по телефону, а также встречаются на международных мероприятиях. Отмечают, что так совместные проекты движутся быстрее. На встрече речь зашла об увеличении рейсов между нашими странами.
Добавим, что 28 мая – основной день заседания, и он обещает быть насыщенным. В программе встречи в узком и расширенном составах. На повестке дня экономическое взаимодействие в рамках Содружества, пандемия и ее последствия. Обсудят меры противодействия героизации нацизма. По итогам заседания планируется подписание ряда международных договоров.