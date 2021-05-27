Роман Головченко – премьер-министру Казахстана: «Мы очень высоко ценим взаимодействие с вашей прекрасной страной»

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Возобновление регулярного авиасообщения между странами, мы об этом с вами говорили. Пандемия идет на спад, существует потребность в интенсификации обмена людьми, специалистами, поэтому все наши предложения направлены в Казахстан. Рассчитываю, что с наступлением летнего периода эта потребность еще возрастет, поэтому положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса в первую очередь. Конечно, хотел бы обсудить перспективы заключения соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Беларусь.

В заключении, Аскар Узакпаевич, я хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень высоко ценим взаимодействие с вашей прекрасной страной, благодарим за то, что вы серьезную делегацию привезли с собой не только для участия в нашей встрече в рамках СНГ, но и для проведения двусторонних переговоров.

Премьер-министр Казахстана об отношениях с Беларусью: в 2021 году сможем вернуться на допандемийный объём товарооборота