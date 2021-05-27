Новости экономики за 27.05.2021

Новости Беларуси. Как изменился штат сотрудников ПВТ, почему Минэкономики рассчитывает на дальнейший рост ВВП и как аналитики связали рост цен на нефть с вакцинацией? С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская. МИНЭКОНОМИКИ РАССЧИТЫВАЕТ НА ДАЛЬНЕЙШИЙ РОСТ ВВП ВВП Беларуси по итогам четырех месяцев вырос на 2,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной рост случился в обрабатывающей промышленности: он составляет около четверти нашего ВВП и изменился на 11,5 %. Штат резидентов ПВТ вырос почти на 2 тысячи специалистов

Минэкономики рассчитывает, что положительная динамика сохранится. Бизнес подстраивается под действующие условия. Профильное ведомство ожидает, что к концу полугодия большинство секторов выйдет на положительную динамику и продолжит рост. Это стечение позитивных обстоятельств: мир выходит из пандемии, растут цены на различные ресурсы. Инвестиционная активность на рынке стимулировала рост экспорта инвестиционных товаров почти на 21 %. Продажи за рубеж грузовых автомобилей и тракторов выросли почти в полтора раза. Уверенности придает и ситуация на валютном рынке. За четыре месяца она характеризуется чистым предложением иностранной валюты со стороны субъектов хозяйствования – около 215 миллионов долларов. При этом золотовалютные резервы за апрель увеличились на 338 миллионов – до 7,3 миллиарда долларов. Этому благоприятствовала как ситуация во внешней торговле, так и относительно низкие платежи по госдолгу в апреле. Отсюда и текущее укрепление белорусского рубля.

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,2 % по сравнению с мартовским прогнозом в 2,9 %. Оживлению экономики России и сопредельных государств будут способствовать восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке. Рост спроса на нефть может оказаться намного выше ожиданий. АНАЛИТИКИ СВЯЗАЛИ РОСТ ЦЕН НА НЕФТЬ С МАССОВОЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ Нефтяные котировки пошли вверх на фоне массовой вакцинации и снятия ограничений по коронавирусу. Вакцинация ускоряется, ограничения снимаются, а грузовая и промышленная деятельности растут. Куда белорусам сообщать о резком росте цен на товары? Для этого создали сервис

Аналитики считают, что нефтяной рынок в настоящее время в целом сбалансирован, однако не исключают, что долгосрочные поставки не успеют за восстановлением потребления после пандемии. Объективно котировки должны находиться на уровне 50-60 долларов за баррель. Один из крупнейших инвестиционных банков предсказывает самый масштабный скачок стоимости нефти за всю историю наблюдений в ближайшие полгода.