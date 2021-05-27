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Штат резидентов ПВТ вырос почти на 2 тысячи специалистов

27 мая 2021 16:17
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Новости Беларуси. За три месяца с начала 2021 года штат компаний ПВТ вырос на 3 % – это более 2 тысяч специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штат резидентов ПВТ вырос почти на 2 тысячи специалистов-1

За счет новых 65 компаний в Парк пришли 624 новичка. За счет действующих резидентов штат Парка вырос на 1503 человека. В марте ПВТ зарегистрировал 65 новых резидентов. Всего в Парке на данный момент 1021 компания.

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# Парк высоких технологий в Минске # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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