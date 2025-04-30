Наталья Кочанова встретилась с коллективом Верхнедвинского маслосырзавода
Сильные регионы – успешное государство. Этой стратегии Беларусь следует уже не первое десятилетие. Это позволяет концентрировать производство, создавать рабочие места, а значит, делать привлекательными для жизни небольшие населенные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Один из таких городков – Верхнедвинск на севере Беларуси. А местный маслосырзавод запросто подходит под формулировку «точка роста». Предприятие градообразующее, показывает стабильно высокие результаты и обладает значительным потенциалом.
С трудовым коллективом завода сегодня встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. У компании долгий и непростой путь: от объединенных маслодельных предприятий до одного из самых передовых в своей отрасли. Сегодня здесь налажено безотходное производство. А география продаж включает не только белорусские регионы.
Традиционный торговый партнер – Россия, но рынок сбыта расширяется от года к году. Теперь пробуют на вкус верхнедвинускую продукцию и жители Китая. Предприятие может накормить еще несколько соседних государств: производственные мощности есть, кадровый потенциал – тоже.
Инна Ермак, начальник цеха маслосырзавода:
В 2015 году у нас произошло расширение, мы поставили еще один сыроизготовитель с прессом. И сейчас мы перерабатываем 240 тонн молока. 90 % идет на экспорт. Сыры – это в основном Россия. Масло – и Беларусь, и Россия, и дальнее зарубежье.
Западные санкции не смогли изолировать Беларусь, страна по-прежнему широко представлена на международном рынке. Но внимание на встрече с коллективом уделили не только общегосударственным вопросам. Главным лейтмотивом беседы стала безусловная ценность мира и спокойствия в Беларуси, сохранить которые под силу только вместе.
Отдельно во время разговора остановились и на экономической сфере. Ведь именно от нее в большей степени зависят и перспективы таких региональных производств, а значит, благосостояние жителей небольших населенных пунктов.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Важно то, что эти предприятия находятся в небольших городах. Верхнедвинск – 7,5 тысячи населения. Бигосово вообще считается деревней, где проживает полторы тысячи. И это выполнение поручения нашего Президента – развитие регионов. Те задачи, которые стоят перед правительством и другими республиканскими органами власти, по строительству арендного жилья, по развитию инфраструктуры в этих населенных пунктах, это предстоит решать местным органам управления.
Визит Натальи Кочановой состоялся в преддверии праздника трудящихся. Председатель Совета Республики отметила весомый вклад каждого работника в развитие региона, а самого предприятия – в экономику страны.