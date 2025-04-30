Сильные регионы – успешное государство. Этой стратегии Беларусь следует уже не первое десятилетие. Это позволяет концентрировать производство, создавать рабочие места, а значит, делать привлекательными для жизни небольшие населенные пункты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один из таких городков – Верхнедвинск на севере Беларуси. А местный маслосырзавод запросто подходит под формулировку «точка роста». Предприятие градообразующее, показывает стабильно высокие результаты и обладает значительным потенциалом.

С трудовым коллективом завода сегодня встретилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова. У компании долгий и непростой путь: от объединенных маслодельных предприятий до одного из самых передовых в своей отрасли. Сегодня здесь налажено безотходное производство. А география продаж включает не только белорусские регионы. Традиционный торговый партнер – Россия, но рынок сбыта расширяется от года к году. Теперь пробуют на вкус верхнедвинускую продукцию и жители Китая. Предприятие может накормить еще несколько соседних государств: производственные мощности есть, кадровый потенциал – тоже.

Инна Ермак, начальник цеха маслосырзавода:

В 2015 году у нас произошло расширение, мы поставили еще один сыроизготовитель с прессом. И сейчас мы перерабатываем 240 тонн молока. 90 % идет на экспорт. Сыры – это в основном Россия. Масло – и Беларусь, и Россия, и дальнее зарубежье. Западные санкции не смогли изолировать Беларусь, страна по-прежнему широко представлена на международном рынке. Но внимание на встрече с коллективом уделили не только общегосударственным вопросам. Главным лейтмотивом беседы стала безусловная ценность мира и спокойствия в Беларуси, сохранить которые под силу только вместе.