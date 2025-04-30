Гигин: великая культура – это часть души народа, это то, что передается, и уничтожить её невозможно

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим мощную речь Лукашенко в Волгограде и поговорим об информационных вбросах против Беларуси. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Наши президенты на форуме в Сталинграде, Волгограде, на священной волжской земле говорили об этом: читайте историю. Вы не будете ее читать, вы хотите ее позабыть, вы не хотите знать великую литературу, вы отменили культуру. Вы [гитлеровцы – прим. ред.] отменили Пушкина, вы отменили Симонова, а вы не можете их отменить. Они в нас, они прорастают в нас.

Великая культура – это часть души народа, это то, что передается, и уничтожить ее никак невозможно. Вы не уничтожите Калатозова, вы не уничтожите Чухрая, у вас ничего не получится. Потому что это исполины, которые стоят, как фигура нашего солдата в Берлине стояла и будет стоять. И мы будем делать все для того, чтобы победить и сейчас, победить на этих полях памяти.

Об этом мы говорили в Сталинграде. И так же, как Сталинград в 1942-м и 1943-м стал Родиной Победы, так и подобные форумы, и годовщина 80-я, она станет отправной точкой, одной из важных отправных точек нашей новой Победы.