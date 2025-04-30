Прямой эфир

Гигин: великая культура – это часть души народа, это то, что передается, и уничтожить её невозможно

30 апреля 2025 19:05
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостями обсудим мощную речь Лукашенко в Волгограде и поговорим об информационных вбросах против Беларуси. В эфире депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин.

Гигин: великая культура – это часть души народа, это то, что передается, и уничтожить её невозможно-2

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Наши президенты на форуме в Сталинграде, Волгограде, на священной волжской земле говорили об этом: читайте историю. Вы не будете ее читать, вы хотите ее позабыть, вы не хотите знать великую литературу, вы отменили культуру. Вы [гитлеровцы – прим. ред.] отменили Пушкина, вы отменили Симонова, а вы не можете их отменить. Они в нас, они прорастают в нас.

Великая культура – это часть души народа, это то, что передается, и уничтожить ее никак невозможно. Вы не уничтожите Калатозова, вы не уничтожите Чухрая, у вас ничего не получится. Потому что это исполины, которые стоят, как фигура нашего солдата в Берлине стояла и будет стоять. И мы будем делать все для того, чтобы победить и сейчас, победить на этих полях памяти.

Об этом мы говорили в Сталинграде. И так же, как Сталинград в 1942-м и 1943-м стал Родиной Победы, так и подобные форумы, и годовщина 80-я, она станет отправной точкой, одной из важных отправных точек нашей новой Победы.

# Культура # Вадим Гигин # Григорий Азаренок

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