Мы дали детям «наркотик», а потом обвиняем, что они не ходят в спортзал – доцент о цифровой зависимости

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Михаил Селицкий, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ: Есть наркотическая зависимость, есть алкогольная зависимость. Телефон – это цифровая зависимость, точно такая же, на нейрофизиологическом уровне, которая регулируются нейромедиаторами.

Михаил Селицкий:

Конечно. И когда мы нашим детям дали «наркотик», мы потом обвиняем наших детей, что у них нет баланса, что они не ходят в спортзал. Вы скажите любому алкоголику, любому наркоману: чего ты не ходишь в спортзал или на велосипеде не катаешься?

А дети – это личности не сформированные. Наркотик дают взрослые, наркотик дают родители. Ребенок не знает, что такое хорошо, что такое плохо. Но то, что ребенок получает из рук родителей, для него априори это не плохо, а хорошо.

Так в чем мы их обвиняем? Как мы можем говорить о том, что мы стараемся там в школах забрать телефон и различные тут другие предложения были? Возьмите политику наших мобильных операторов. Мобильные тарифы – в большинстве из них интернет-трафик не ограничен именно на социальные сети. О чем мы говорим с вами?