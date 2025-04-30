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Белорус Ян Шостак признан лучшим вратарём года в главной юниорской лиге США

30 апреля 2025 19:15
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Белорусский вратарь команды «Линкольн Старз» Ян Шостак признан лучшим вратарем года в главной юниорской лиге США, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Шостак выступает в лиге второй сезон и демонстрирует высокие показатели надежности. Белорусский вратарь одержал 29 побед в 43 матчах регулярного чемпионата, оформил три шатаута, отразил 91,1 % бросков при коэффициенте полезности 2,40. Шостак стал лучшим среди голкиперов лиги по коэффициенту надежности, вторым – по проценту отраженных бросков и числу побед, третьим – по количеству сухих матчей. Вместе с командой Ян Шостак выиграл регулярный чемпионат.

# Хоккей

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